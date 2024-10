Hugo Sánchez respalda a Fernando Gago y su posible salida de Chivas a Boca Juniors

Las Chivas Rayadas de Guadalajara continúan sumergidos en una crisis deportiva y no parece que puedan salir de la misma más temprano que tarde, y la actual controversia con el director técnico argentino, Fernando Gago, no aliviana la situación en lo absoluto, ya que ha sido el centro de opinión, debate y conversaciones en los últimos días, y aún más luego de que el entrenador negara en días recientes haber tenido algún tipo de contacto con Boca Juniors. A raíz de ello, el legendario Hugo Sánchez, comentó estar de acuerdo con la postura de Gago, quien reiteró su compromiso con las Chivas.

Hugo apoya rotundamente a Gago

El ex jugador de fútbol del Real Madrid, dio su punto de vista y mencionó su visto bueno con las recientes declaraciones del director técnico albiceleste, de la siguiente manera: “El técnico sabe perfectamente como es el reglamento a seguir por respeto al equipo, y si en este caso existe una cláusula de contrato, habría que decirlo públicamente; si esa cláusula la paga el Boca Juniors, pues Gago no tiene nada que decir… Me pongo en la posición de Gago y digo: “Yo tengo contrato vigente, yo no he firmado contrato (con Boca) y ni ustedes han recibido algún dinero por la cláusula de recisión”, ¿Por qué estar haciendo una telenovela o un show por tantas cosas que no existen?”

Para Sánchez a Boca nunca se le dice no

Además de ello, Sánchez dejó en claro que, en su lugar, también tomaría la decisión de dar un paso al costado con las Chivas de Guadalajara para poder poner rumbo a un club de mayor tradición y prestigio a nivel mundial, argumentando también que son ese tipo de oportunidades que no se deben dejar pasar, ya que son pocas las veces que suelen presentarse más de una vez en la vida.

“Gago está en una posición de presión en la cual, lo señalan de que se equivocó en dar explicaciones, aunque hayan sido correctas o no. Yo me pongo en su lugar y si diría que tengo contrato vigente y mejor me guardo todo lo demás; ya cuando venga un equipo y pague la cláusula de recisión, me voy y doy gracias por todo, utilice al futbol mexicano como vitrina para irme a un equipo más importante. Esas oportunidades no pasan todos los días”.

En una semana para el olvido luego de haber perdido el Clásico Tapatío, el conflicto con los medios de comunicación por la “broma” de Roberto Alvarado y la polémica en torno a Fernando Gago y sobre si seguirá dirigiendo o no el banquillo rojiblanco, el ‘Rebaño Sagrado’ tiene la clara misión de sacar el mayor provecho posible a esta semana de parón de selecciones internacionales de la fecha FIFA.

Después de que las Chivas sucumbieran 2-3 en su más reciente partido ante el Atlas, Gago tomó la palabra y desmintió por completo los rumores que lo colocan en el radar de Boca Juniors.

