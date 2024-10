Michelle Renaud se sincera sobre su difícil etapa postparto

A solo dos meses de haber dado la bienvenida a su segundo hijo, primero en unión con su esposo Matías Novoa, Michelle Renaud reveló que ha decidido retomar su labor en los foros de televisión. Sin embargo, esto no ha sido tarea fácil, así lo dejó saber en una reciente publicación en redes sociales. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue desde su perfil oficial en Instagram que la protagonista de melodramas como “” rompió el silencio con respecto a su etapa postparto y qué tan complicado ha sido balancearlo con su trabajo.

Michelle Renaud comparte nuevos vistazos junto a su bebé

“¡Qué duro es el posparto y qué duro trabajar a dos meses de dar a luz!“, comienza el mensaje con el que acompañó un par de fotografías en las que se le ve desde una locación amamantando a su hijo Milo, así como otros momentos en compañía de su familia.

Además, Michelle Renaud confesó que estos dos meses han estado llenos de altibajos a nivel emocional, pues en ocasiones pasa de la felicidad al llanto en cuestión de minutos, hecho que ha aprendido a sobrellevar.

“A veces las hormonas se me suben a la cabeza y lloro, pero después veo a mis hermosos bebés, a mi esposo, a mi familia, y mis primos me apapachan… y regresa la luz. Un día a la vez. P.D.: ¿serán las hormonas, el no dormir o los llamados nocturnos?“, cuestionó la famosa.

Con la personalidad desenfadada que la caracteriza, la histrionisa mexicana bromeó diciendo: “Pero quería ser mamá, esposa y actriz todo al mismo tiempo”.

Michelle Renaud deja al descubierto su figura postparto

Esta no es la primera vez que Michelle Renaud abre su corazón para compartir los retos que ha traído consigo la maternidad. Recordemos que a inicios de septiembre compartió con sus seguidores parte de su experiencia viajando con el pequeño Milo por primera vez a causa de un compromiso laboral.

En ese entonces, la famosa se trasladó desde España hasta Colombia para grabar una campaña publicitaria para la marca de shampoo de la que es embajadora: “Primer viaje de trabajo con mi pedacito de amor. Milo es pura sonrisa con todos y un gran compañero de viaje (…) Cuatro días son suficientes para extrañar mucho a mi esposo y a Marcelo”, dijo en su momento.