Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 11 al 13 de octubre

La serie protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal sobre la vida de un exitoso boxeador durante los últimos años de su carrera en declive, y la de su manager: “La Máquina”. La cinta que Donald Trump intentó prohibir porque cuenta sus inicios en el mundo inmobiliario en Nueva York en los años 70 y 80 del siglo pasado: “The Apprentice”. La serie de Prime Video que amplia el universo Citadel que comenzó en 2023 con la historia del mismo nombre protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden: “Citadel: Diana”. Y el documental sobre las mujeres pescadoras de la isla Jeju de Corea del Sur, que llevan más de un siglo buceando a pulmón, sin oxígeno para sostener a sus familias: “The Last of the Sea Women”.

La Máquina

Jorge Perugorría como “Sixto”, Diego Luna como “Andy Lujan”, Gael García Bernal como “Esteban Osuna”, y Mercito Gesta como “Protasio” en el primer capítulo de “La Máquina”. Crédito: Cristian Salvatierra, Hulu | Cortesía

Aunque trabajan juntos con frecuencia, ya que tienen una productora a medias, Diego Luna y Gael García Bernal llevaban años sin compartir pantalla. Ahora estos dos amigos lo hacen en “La Máquina”, una serie de seis episodios que acaba de estrenar Hulu sobre las vidas de un exitoso boxeador en los últimos años de su carrera, ya en declive, y su manager. Cuando el primero logra una improbable victoria que lo vuelve a poner en boca de todos, una oscura organización aparece para cobrarse una antigua deuda. García Bernal es aficionado al boxeo y lleva una década practicando para el papel de Esteban Osuna, “La Máquina”, un proyecto que él y Luna querían haber lanzado hace años. Este último aparece caracterizado con prótesis y maquillaje para interpretar a Andy Luján, el mejor amigo de Osuna, pero también un manager ambicioso capaz de cualquier cosa. El elenco se completa con caras conocidas como las de Eiza González (en el papel de una periodista deportiva y exmujer de Osuna), Jorge Perugorría (entrenador) y Lucía Méndez (la excéntrica madre de Luján).

Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 5 al 7 de octubre

The Apprentice

Llega a los cines la película que intentó prohibir Donald Trump porque cuenta sus inicios en el mundo inmobiliario en Nueva York en los años 70 y 80 del siglo pasado. Sebastian Stan interpreta a un Trump joven que asciende económica y socialmente gracias a un pacto maquiavélico con el influyente abogado Roy Cohn (Jeremy Strong), quien le enseña como amasar poder y dinero gracias a la intimidación, la mentira y la manipulación de los medios.

Citadel: Diana

“Citadel: Diana”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

Milán, 2030. Hace ocho años, la agencia global de espionaje independiente Citadel fue destruida por el poderoso sindicato enemigo Manticore. Desde entonces, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), una agente encubierta de Citadel, está sola, atrapada tras las líneas enemigas como una infiltrada en Manticore. Esta serie de seis episodios que hoy llega a Prime Video amplia el universo Citadel que comenzó en 2023 con la serie del mismo nombre protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden.

Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 27 al 29 de septiembre

The Last of the Sea Women

“The Last of The Sea Women”. Crédito: Apple TV+ | Cortesía

La extraordinaria historia de las “haenyeo” se recoge en este documental que se estrena hoy en Apple TV+. Se trata de las mujeres pescadoras de la isla Jeju de Corea del Sur, que llevan más de un siglo buceando a pulmón, sin oxígeno, para recoger mariscos del fondo del mar y sostener a sus familias, incluso cuando ya superan los 60, 70 y algunas incluso los 80 años. Un estilo de vida que está más en peligro que nunca por la contaminación del mar y la falta de mujeres jóvenes que sigan la tradición.

Starting 5

El modelo de documental tipo “Drive to Survive” que nos muestra las entretelas de cada deporte llega ahora a la NBA con esta serie que sigue a cinco estrellas durante la temporada pasada: Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis y Jayson Tatum.