Roger Federer envió mensaje a Rafael Nadal luego de anunciar su retiro

El día de hoy el mundo del deporte, especialmente el del tenis, se llevó una sorpresa bastante triste y es que el tenista español Rafael Nadal anunció su retiro oficial como jugador profesional; el balear realizó el anuncio a través de sus redes sociales con un vídeo bastante emotivo. El último torneo de Nadal será la Final a 8 de la Copa Davis que se llevará a cabo en la ciudad de Málaga, del 18 al 24 de noviembre del año en curso.

El suizo (Federer) contestó en la cuenta oficial de Nadal donde posteó el vídeo en el que anunció su retiro, con las siguientes palabras: “¡Qué carrera, Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el deporte que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor!”, señaló una de las más grandes leyendas del tenis y del deporte en general.

Palabras emotivas de Rafa para despedirse

“La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión”, comunicó el balear en líneas expresadas en sus redes sociales.

Las reacciones por parte de diferentes figuras del mundo del deporte no se hicieron esperar, incluyendo nombres como el de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer, David De Gea, Andrés Iniesta, Toni Kroos entre otros. También la de Roger Federer, quien fuese su rival y colega, pero también amigo, la amistad se incrementó en el preciso momento en el que ambos fueron padres y su rivalidad se fue reduciendo con el paso del tiempo.

Un momento para el recuerdo sin duda

Una de las imágenes más icónicas e importantes de la historia del tenis fue protagonizada por dos grandes leyendas del deporte como lo son Federer y Nadal, cuando lloraron juntos en el momento del retiro del suizo, quien acompañó a Rafa en medio de la Laver Cup de Londres en el año 2022.

Tras formar un doble en pista, los dos ahora ex jugadores, se quebraron por completo en llanto. Fueron miles de experiencias vividas, además de ello la conciencia de que una etapa de su vida, y del universo de la raqueta, se extinguía.

