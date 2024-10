Se proyecta que las elecciones de 2024 serán las más caras de la historia

Las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos se perfilan como las más costosas de la historia, con un gasto proyectado de 15.9 mil millones de dólares, según un nuevo informe. Esta cifra supera ampliamente el récord de 2020, que alcanzó los 15.1 mil millones, lo que refleja un aumento significativo en los costos asociados con las campañas electorales.

De acuerdo con la investigación de OpenSecrets, los 10 principales donantes individuales han aportado 599 millones de dólares, lo que representa alrededor del 7% de los fondos recaudados para las elecciones federales. Mientras tanto, los pequeños donantes, que contribuyen con menos de 200 dólares, representan aproximadamente el 16% del total.

Los grupos externos, incluidos los súper PAC (Comités de Acción Política Independiente), que permiten la recaudación y el gasto ilimitado de fondos en apoyo a candidatos, han gastado hasta el momento 2.600 millones de dólares, y se espera que esta cifra llegue a 5.000 millones de dólares para el día de las elecciones.

“Es posible que lleguemos a un punto en el que las elecciones no puedan ser más caras, pero aún no hemos llegado a ese límite”, afirmó Brendan Glavin, subdirector de investigación de OpenSecrets. “Los súper PAC y los multimillonarios siguen aumentando sus aportaciones con la esperanza de influir en la elección de nuestros funcionarios. Por ahora, parece que no hay un techo en el costo de las elecciones en EE.UU.”

“El gasto en el ciclo electoral de 2024 comenzó de manera más moderada, pero se disparó cuando la vicepresidenta Harris asumió la candidatura presidencial demócrata”, señaló Sarah Bryner, directora de investigación y estrategia de OpenSecrets.

Los datos de OpenSecrets revelan que la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris y los grupos que la respaldan han recaudado más de mil millones de dólares desde que reemplazó al presidente Joe Biden como líder en la fórmula en julio. Por su parte, la campaña del expresidente Donald Trump y sus aliados han recaudado 642 millones de dólares.

