Biden aprobó una declaración de desastre mayor para Florida

El presidente Joe Biden aprobó el sábado una declaración de desastre mayor para Florida, que pone a disposición fondos federales de emergencia en 34 condados, cuando aún hay 1.5 millones de residentes sin electricidad, tras el paso del huracán Milton.

La declaración pone a disposición fondos suplementarios para los residentes de los condados Brevard, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter y Volusia y para la tribu de indios Miccosukee que se vieron afectados por el huracán Milton, anunció la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Esta asistencia puede incluir subvenciones para cubrir costos de vivienda provisional y reparaciones a la vivienda, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas no compensadas por un seguro y otros programas para ayudar a los individuos y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos causados por el desastre natural.

El gobierno estatal y los gobiernos tribales y locales afectados también pueden recibir fondos adicionales de FEMA, que también apoya a algunas organizaciones sin fines de lucro en forma de costos compartidos para el trabajo de emergencia que se realiza en los condados y tierras tribales afectados.

La declaración de emergencia también proporciona fondos completos por hasta 90 días para retirar escombros y tomar medidas de protección de emergencia.

Más de 3,2 millones de hogares y empresas estaban sin electricidad. Crédito: Antoni Belchi | EFE

También hay apoyo financiero federal disponible en forma de costos compartidos para la mitigación de riesgos en toda Florida.

Los funcionarios federales nombraron a John Brogan como el oficial coordinador para los esfuerzos federales de recuperación en las áreas afectadas.

Las personas y dueños de negocios que sufrieron daños en las áreas designadas pueden solicitar asistencia por desastre inscribiéndose en www.DisasterAssistance.gov/es, llamando al 1-800-621-3362 o por medio de la aplicación móvil de FEMA.

Las primeras estimaciones sugieren que los daños causados ​​por el huracán Milton podrían ascender a $50,000 millones de dólares, dijo el viernes el presidente Joe Biden.

Florida continúa tareas de rescate, limpieza y reconstrucción

Restablecer el suministro eléctrico, limpiar escombros y distribuir combustible son ahora las principales prioridades en Florida mientras el estado continúa tambaleándose por el paso del huracán Milton.

Varios ríos de Florida siguen inundados, según informaron funcionarios estatales y locales, mientras que alrededor de 1.5 millones de residentes del estado siguen sin electricidad, según Poweroutage.us.

Alrededor del 30% de las estaciones de servicio del estado no tienen combustible, especialmente las del área de Tampa-St. Petersburg.

Varias personas esperan ser rescatadas de un complejo de apartamentos tras el paso del huracán Milton, el jueves 10 de octubre de 2024, en Clearwater, Florida. Crédito: Mike Stewart | AP

Todas las carreteras y puentes principales en el área de la bahía de Tampa han reabierto. Los aeropuertos del suroeste de Florida también han reanudado sus operaciones normales.

El Aeropuerto Internacional de Sarasota Bradenton seguirá cerrado hasta al menos las 9 a.m. del miércoles, pero la Guardia Costera ha reabierto algunos puertos en Florida y varios en Georgia y Carolina del Sur.

En todo el estado, 19 distritos escolares reabrieron el viernes y se espera que otros siete distritos reabran el lunes, dijo DeSantis. Agregó que es probable que más distritos reabran el lunes ya que el daño en algunas áreas no fue tan grave como se esperaba.

En todo el estado, la tormenta ha sido relacionada con al menos 23 muertes.

Se abren enormes socavones en Florida tras el paso de Milton

Un socavón gigante que se abrió en el condado de Hillsborough fue uno de los pocos que se detectaron en todo el estado tras el paso de Milton.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough aconsejó al público que “estuviera alerta” cuando se abrió un enorme socavón en la intersección de Irish Moss Avenue y Pond Pine Drive.

DeSantis anunció apertura de centros de distribución de combustible de emergencia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa el sábado por la mañana en Plant City, Florida, dijo que el estado ha abierto varios centros de distribución de combustible de emergencia para que los residentes puedan obtener combustible para vehículos, generadores y otras necesidades, ya que millones de residentes de Florida se encuentran sin electricidad.

“El combustible es un problema cuando no hay electricidad en las gasolineras y no se puede cargar combustible”, dijo DeSantis. “Cuando hay puertos que no funcionan, no reciben tantos envíos”.

DeSantis dijo que el estado tiene combustible disponible para que la gente puedausarlo, hasta que las gasolineras y otros servicios estén completamente abastecidos y en funcionamiento.

El huracán Milton se formó en el Golfo de México el pasado fin de semana y rápidamente se fortaleció. Crédito: Marta Lavandier | AP

La de Plant City es una de las ubicaciones de abastecimiento de combustible del estado que ofrece a la gente más opciones para obtener combustible.

Bradenton y St. Petersburg también tienen depósitos de combustible estatales abiertos a partir del sábado por la mañana, y DeSantis dijo que habrá más disponibles.

Es probable que se abran otros depósitos de combustible en o cerca de Tampa, el condado de Pinellas y en el condado de Sarasota y en otros lugares según sea necesario, dijo DeSantis.

Los centros de distribución de combustible estatales distribuyen hasta 10 galones de combustible de forma gratuita a los residentes, y el estado tiene alrededor de un millón de galones de combustible para distribuir.

