Hija de John McCain amenaza con divulgar lo que su padre “realmente dijo sobre Kamala Harris”

Molesta por la presunta manipulación que alega están haciendo los demócratas con el nombre de su padre, Meghan McCain —hija de John McCain, exsenador republicano muerto en 2018— los amenazó con compartir lo que su progenitor “realmente dijo sobre Kamala Harris”.

A principios de esta semana, durante un mitin para impulsar su campaña en busca de la presidencia, la demócrata Kamala Harris evocó el nombre del republicano John McCain como si fuera un aliado de su partido tras haber votado años atrás en contra de la derogación de la Ley de Atención Médica Asequible.

“Ese voto fue para el gran John McCain. Un gran estadounidense, un héroe de guerra, John McCain”, expresó.

Dicho señalamiento, pero sobre la intención de direccionarlo en busca de votos para la vicepresidenta en funciones, le incomodó a Meghan McCain quien, mediante un mensaje en la plataforma X —anteriormente conocida como Twitter—, les recomendó a los demócratas abstenerse de continuar utilizando el nombre de su progenitor para conseguir un beneficio.

“Ahora, sé que los demócratas quieren reinventar la historia y convertir a mi papá en cualquier ilusión que ustedes necesiten que sea dependiendo del momento político para el que necesiten bastardear su memoria… Pero por favor no me hagan empezar a compartir lo que recuerdo que REALMENTE dijo sobre Kamala Harris…Y consideren esto como mi último disparo de advertencia: empezaré a derramar té”, escribió.

Los comentarios de Meghan McCain encendieron las alertas en el Partido Demócrata. (Crédito: Lionel Cironneau / AP)

De hecho, la presentadora de televisión de 39 años y quien también es parte de los detractores de Donald Trump, ya había anticipado que no apoyaría a ninguno de los candidatos presidenciales.

Incluso, recientemente, le pidió a solicitó a Kamala Harris dejar de recurrir a ataques personales dirigido hacia Donald Trump y en lugar de ello hablar sobre las soluciones concretas que pensaba implementar en problemas como inmigración e inflación.

“No importa cuánto impulso y amor mediático esté recibiendo la vicepresidenta Harris en este momento, no sé cuáles son sus excusas para nuestra mie%#*: inflación y fronteras abiertas, por donde literalmente están cruzando terroristas. Y alguna respuesta efímera sobre la esperanza, el cambio y la rareza de JD Vance realmente no va a ser suficiente”, escribió en X.

Sin embargo, ninguno de los asesores de la vicepresidenta en funciones respondió.

