La actriz Julia Roberts promueve votar por Kamala Harris en Georgia

Julia Roberts, célebre actriz de Hollywood, encabezó en Georgia dos actos de promoción para la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris.

De manera similar al respaldo que en su momento le brindó a las aspiraciones de Joe Biden para reelegirse al frente de la Casa Blanca, una vez que el mandatario de la nación le cedió la estafeta a su vicepresidenta, Julia Fiona Roberts decidió apoyarla en su estado natal.

La mujer de 57 años se presentó en las ciudades de Cantón y Georgia, donde emitió un discurso en apoyo a los derechos reproductivos, compromiso pactado por Kamala Harris ante la ciudadanía en caso de que triunfar en las urnas el próximo 5 de noviembre.

“Creo en Georgia. No habría vuelto a casa si no creyera que podemos lograr objetivos realmente hermosos que se extenderán más allá de las fronteras de nuestro estado.

Solo espero que todas las mujeres aquí presentes hablen con todos los hombres que no están aquí. Y todos ustedes, hombres valientes que están aquí esta noche, hablen con todos los demás hombres que no están aquí”, expresó.

La ganadora del Oscar es defensora de los derechos reproductivos. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Debido a que la votación anticipada en Georgia comienza el martes, la ganadora del Oscar exhortó a la ciudadanía para que acuda a sufragar sin importar a cuál partido termine apoyando.

“Asegúrate de que estén registrados para votar, incluso si no votan por la persona por la que tú crees que deberían votar. Estamos en los Estados Unidos de América, y hace mucho que nos falta la parte ‘unida’.

Hable con las personas que no creen en lo que usted cree y atráigalas suavemente, suavemente, suavemente hágales ver lo que nosotros vemos tan claramente, porque algunas personas simplemente no lo hacen, y eso no las hace malas o equivocadas, solo significa que aún no han llegado allí, pero podemos llegar allí”, enfatizó.

Hasta el momento, las encuestas llevadas a cabo por la cadena de televisión CNN, realizadas por SSRS, indican que Kamala Harris podría obtener 48% de respaldo en la boleta frente a 47% de apoyo cargado hacia Donald Trump, pero todavía con un amplio sector de ciudadanos indecisos.

