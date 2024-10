La muerte al acecho

El martes 19 de marzo, Meraxes Medina-García, una mujer trans de 24 años fue hallada sin vida con un tiro a la cabeza y luego de ser arrojada desde un automóvil en el sur de Los Ángeles, en la cuadra 5800, al sur de la calle Hoover, en el vecindario de Vermont-Slauson, a eso de las 8:50 p.m.

Las imágenes de vigilancia obtenidas de un bar deportivo cercano a donde fue asesinada Meraxes, muestran a una persona arrastrando el cuerpo de la chica fuera de un sedán de color claro hacia el estacionamiento de una escuela secundaria antes de huir.

Meraxes Medina era una transgénero de 24 años indocumentada que cumplió 24 años en febrero y que recientemente había comenzado una terapia hormonal. Había trabajado como maquilladora en Universal Studios.

Presunto asesino fue arrestado

A principios de abril, la policia arrestó como sospechoso del asesinato a Bryan Blackmon, de 29 años, residente de Hawthorne. Se le impuso una fianza de $3 millones de dólares y, de ser encontrado culpable del homicidio podría pasar 60 años en la cárcel.

“El dolor y la tristeza que sienten la familia y los amigos de Meraxes son profundos y nuestros corazones están con ellos durante este momento inimaginablemente difícil”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

“A medida que avanzamos en este proceso legal, nos mantenemos unidos en apoyo de la memoria de Meraxes y la búsqueda de justicia”, dijo Gascón.

Bamby Salcedo, directora ejecutiva de TransLatina Coalition declaró que Meraxes Medina-García era muy joven y no merecía morir.

“Es desafortunado que nuestra comunidad siga experimentando la violencia”, manifestó. “Ella murió como consecuencia de la discriminación y odio; para acabar con estas muertes tenemos mucho trabajo que hacer en la sociedad y educar a la gente a ser más sensible, a darnos respeto, porque las leyes están escritas para proteger a todos”.

“Violencia fuera de control”

Si bien el número de muertes reportadas ha disminuido ligeramente desde el récord de 57 asesinatos en 2021, nuevos datos del Fondo de Apoyo Everytown for Gun Safety indican que los homicidios de personas transgénero y de género expansivo revelan una densidad desproporcionada en estados del sur: Arizona, Alabama, California, Florida, Georgia, Nevada y Texas.

Richard Zaldívar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias, una organización comunitaria de salud y bienestar dedicada a servir a los latinos, LGBTQ y otras poblaciones desatendidas destacó que el número de asesinatos de personas trans “está fuera de control”.

“El odio que se escucha contra la comunidad proviene de políticas de la derecha y leyes en diferentes estados, y también de la boca de muchos políticos que incitan a esta violencia”, dijo Zaldívar a La Opinión.

De hecho, desde 2020 más de un centenar de leyes contra la comunidad transgénero han sido aprobadas en diversos estados, pero en 2024, 23 estados han establecido leyes que explícitamente protegen a la comunidad LGBTQ de la discriminación en el trabajo, escuela o espacios públicos, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Una muerte por sí misma ya es demasiado”, declaró Mariana Marroquín, una mujer trans originaria de Guatemala. Ella es directora de Trans Wellness Center de Los Ángeles.

Marroquín, de 47 años, dijo que, además de la violencia contra la comunidad LGBTQ+, se enfrentan también con la falta de vivienda, oportunidades de empleo y lugares seguros donde mujeres trans, afroamericanas y latinas, principalmente, pudieran reencontrarse para ser ellas mismas.

“Me refiero a obtener herramientas que nos sirvan para tener una vida digna, tener acceso a educación y oportunidades para superarnos”, indicó.

Otro presunto asesino tras las rejas

Dylan Gurley, una mujer transgénero de 20 años fue asesinada a puñaladas y estrangulada el 23 de julio en Denton, Texas.

Gurley se convirtió en víctima mortal número 24 en lo que va del año. La policia la identificó el 30 de julio y un mes más tarde el presunto asesino, Michael Tooley, de 53 años, fue arrestado.

Durante la investigación los detectives se enteraron de que Tooley y Gurley se alojaban en una propiedad abandonada. Era un desamparado.

Presuntamente, Tooley estaba molesto por un dinero que le faltaba.

Un médico forense dictaminó que la causa de muerte de Dylan Gurley fue un homicidio y las causas fueron lesiones contundentes y cortantes con estrangulamiento. Ella se encontraba sin hogar. Habría cumplido 21 añosel 18 de agosto.

“El sospechoso sigue encarcelado; se le impuso una fianza de $1 millón de dólares”, informó a La Opinión, Amy Cunningham, portavoz del Departamento de Policia de Denton, Texas.

Dijo que, de ser hallado culpable, a Michael Tooley le esperaría una sentencia de por vida en la cárcel.

La muerte 25 de una persona transgénero fue la afroamericana Tai’Vion Lathan, de 24 años, quien fue asesinada de un balazo en un callejón, el 4 de agosto, según un reporte del Departamento de Policia de Baltimore.

“Me querían matar”: Mariana Marroquín

La directora trans de Trans Wellness Center de Los Ángeles dice que su objetivo en la vida es alcanzar la paz del corazón y perdonar a quienes le hicieron daño.

María Marroquín huyó de Guatemala por miedo a ser asesinada. Crédito: Jorge Luis MacÍas

Mariana Marroquín tuvo que huir de su natal, Jalapa, Guatemala, para no ser una mujer transgénero más que era asesinada Era el año 1998.

“Tuve que dejar mi país porque soy víctima de un crimen de odio”, denuncia Mariana Marroquín, directora de Trans Wellness Center; organismo que proporciona recursos y servicios integrales para personas transgénero y no binarias bajo un mismo techo.

“Me encontraba en un lugar donde había personas que no aceptaban quien era yo”, cuenta. “Cuando se enteraron de que mi género no era una mujer biológica, cuatro hombres querían quitarme la vida”.

Quedarse en su país no era una opción de vida. Ella, apenas tenía18 años.

“Yo quería vivir, trabajar y cumplir mis sueños en mi país”, dice. “Pero Guatemala no me proveía ninguna seguridad”.

Quienes querían arrebatarle la vida eran desconocidos, y Mariana solamente quería salir a la calle y divertirse en su juventud.

“Siempre he sido una mujer, una persona femenina”, narra. “Todo el mundo pensaba que yo era mujer, y soy una mujer”.

Ahora de 47 años, dice que, aquellos que pretendieron matarla se dieron cuenta quien era “porque uno suena diferente [en el timbre de voz]; se ve diferente y, cuando alguien se acerca más, se da cuenta”.

Ella afirma que no va por el mundo diciendo al mundo ni explicando a nadie quién es, aunque, cuando lo hace, “la gente cambia su manera de pensar”.

“Yo no trato de engañar al mundo ni tampoco me hago pasar por alguien que no soy”, afirma a La Opinión.

Mariana explica que haber sobrevivido en un país distinto como Estados Unidos le ha marcado la vida para siempre.

Años atrás, sus numerosos encuentros con la policia no eran nada gratos.

“Me ponían las luces en la cara y me decían, vete a tu casa, aun cuando no estaba haciendo nada malo”, expone. “Fui perseguida varias veces por ellos; no mostraban compasión con quien supuestamente debían proteger”.

Empezar desde cero

“Yo tenía quería hacer muchas cosas y cumplir muchos sueños”, subraya. “Tenía todas la energía y las ganas de estudiar, trabajar y, por el hecho de ser diferente, tener también los mismos derechos que todos, pero tenía que empezar desde cero”.

Su actitud ante la vida la puso en el lugar donde ahora está triunfando, desde hace 14 años: directora de Trans Wellness Center.

Si bien nunca pensó llegar tan lejos, recientemente tuvo la oportunidad de visitar la Casa Blanca.

Estuvo con el presidente Joe Biden y, junto con más representantes de la comunidad LGBTQ+. Hablaron de las políticas que les favorecen y las que les afectan.

“Me traje una lección de vida, de que sí se puede sobrevivir y tener respeto para nuestras vidas”, señala. “Dejé atrás el miedo y me siento empoderada”.

De acuerdo con la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), en el país se discuten aproximadamente 530 proyectos de ley anti LGBTQ+.

Mariana Marroquín afirma que, como una mujer inmigrante “tengo derechos como todos”.

“Todos los inmigrantes hablamos del Sueño Americano, y creo que también las personas trans LGBTQ+ tenemos derecho a ese sueño; por eso es importante que tengamos representación en el gobierno”.

Para Mariana, lo más gratificante de estar en el centro LGBT de Los Ángeles, es “haber conseguido un trabajo digno”.

Allí, ha ayudado a decenas de personas a completar su proceso de inmigración.

“Pero, lo más hermoso es haber convertido el dolor, mis cicatrices y heridas en acción y poder de ayudar a otros”, afirma.

“Me lastima pensar en los niños jóvenes que son abusados; el hecho de que no hubo protección para mí”, cuenta. “Es por eso por lo que pienso que, si un niño suena diferente, es porque es diferente y tenemos que protegerlo más que a otros niños”.

“Yo no quiero que los niños sean víctimas de abuso físico y sexual como me sucedió”, añade. “Mucha gente hablaba de que me tenían que corregir, pero que, en lugar de querer corregirme, lo que debieron haber hecho era protegerme”.

El proceso de que la aceptaran tal como es fue difícil, particularmente entre sus propios familiares. Pero Mariana lo logró.

“Yo soy una persona de bien, que contribuye a la sociedad, que trabaja con la cabeza en alto y demuestro la calidad de ser humano que soy, que no es más allá del vivir de tu orientación o identidad sexuales”, subraya.

Primero, Mariana se dedicó a conocerse a sí misma y a encontrar su comunidad.

Después, por medio de su testimonio de vida, cada uno en su familia se dio cuenta de que yo era una buena hija y hermana.

“Trato de ser un ejemplo para mis hermanos”, expresa Mariana. “A los padres siempre les digo, dedíquense a estudiar y a demostrarle a sus hijos que los aman, tal como sean”.

Por lo anterior, considera que la educación y el acceso a servicios son bases importantes para ser miembros de la sociedad como cualquier persona.

“La llamada gente piensa que tiene derecho a violentarnos”, reclama Mariana. “Ese es uno de peligros son más grandes que enfrentamos, porque piensan que no tenemos derechos, que a nadie le importamos o que somos personas que vivimos en la calle o vivimos de noche”.

Mariana, que se autodefine como una mujer luchadora y con muchos sueños y luchadora sostiene que su aspiración en la vida a tener paz en su corazón

“Y sanar completamente para perdonar a la gente que me hizo daño”, finaliza.

Hallazgos clave:

En 2023, hubo 35 homicidios de personas transgénero o de género expansivo. El 80% de ellos iban armados. Las mujeres trans afroamericanas enfrentan la mayor parte de esta violencia: en 2023, el 50% de los homicidios con armas de fuego fueron de mujeres trans negras.

Entre 2017 y 2023, hubo 263 homicidios de personas transgénero o de género expansivo en el mundo. La lista la encabezan Brasil, con 100 asesinatos; México 52 y Estados Unidos 35.

En ese mismo lapso, el 73% de estas personas fueron asesinadas con arma de fuego.

También, más de seis de cada 10 homicidios con arma de fuego de personas transgénero y de género expansivo (63%) fueron de mujeres trans afroamericanas.

Uno de cada 10 homicidios con armas de fuego de personas transgénero y de género expansivo fueron de latinas trans.

La violencia de pareja y familiar afecta a las personas trans: al menos el 19% de las muertes violentas de personas trans fueron a manos de una pareja íntima o un miembro de la familia. El 68% de estas muertes fueron con arma de fuego.

Esta violencia no se distribuye uniformemente en todo Estados Unidos: el 44% de los homicidios de personas transgénero y de género expansivo ocurrieron en estados del Sur.

El 34% de los homicidios con armas de fuego de personas transgénero y de género expansivo siguen sin resolverse.

Esta violencia afecta desproporcionadamente a los jóvenes: el 57% de las víctimas tenían menos de 30 años.

Fuente: Everytown for Gun Safety Support Fund

Esta publicación cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el estado de California, administrados por la Biblioteca del estado en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de Asuntos Americanos de Asia y las Islas del Pacífico de California como parte del programa Stop Hate. Para denunciar un incidente de odio o un crimen de odio y obtener apoyo, visite https://www.cavshate.org/.