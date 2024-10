Raúl Jiménez reveló qué le dijo Pep Guardiola tras el partido ante el City

Raúl Jiménez confirmó las palabras que le dedicó Pep Guardiola después del encuentro que el Fulham perdió ante el Manchester City (3-2) el pasado fin de semana por la Premier League en donde el delantero mexicano destacó con una espectacular asistencia de taquito.

En medio de la concentración de la Selección de México para la doble fecha de partidos amistosos que disputará este sábado ante el Valencia en Puebla y el martes contra Estados Unidos en Guadalajara, el experimentado atacante habló sobre varios temas entre ellos las palabras que le dedicó el DT del City.

“Qué bueno que vas de regreso a tu nivel”, fue lo que según el propio Raúl Jiménez le comentó tras el encuentro el entrenador español haciendo referencia mucho más que la actuación en aquel encuentro que tuvo el mexicano que actualmente pasa por un gran momento de forma con el Fulham.

El delantero Raúl Jiménez a su llegada a la concentración de la Selección de México en Puebla donde este sábado se estarán enfrentando en un amistoso ante el Valencia. Crédito: Imago7

“Sí, se me acercó al final. Sabemos el gran entrenador que es y la carrera que ha forjado. Siempre es un halago que se acerque, que te diga sus impresiones”, destacó el atacante que ante el City vio cortada su racha de tres encuentros consecutivos agitando las redes en el campeonato inglés.

El “Lobo de Tepeji” agregó que el estratega que ha ganado las tres últimas ediciones de la Premier League con el Manchester City le deseó que siguiera consiguiendo buenos resultados con los Cottagers que están están teniendo un bastante decente comienzo de temporada.

“Me dijo que le daba gusto que estuviera regresando el nivel, que siguiera por ese camino”, comentó Raúl Jiménez quien destacó las buenas sensaciones que le deja estar recibiendo tanto apoyo en las últimas semanas producto del gran nivel que viene mostrando dentro del terreno de juego.

El delantero mexicano Raúl Jiménez llegó a anotar tres goles en tres jornadas consecutivas recientemente con el Fulham en la presente temporada de la Premier League. Crédito: Alastair Grant | AP

“Me pone contento que no solamente la gente de mi club, sino también gente de afuera, reconozca mi trabajo”, apuntó el delantero que gracias a ese buen desempeño que está teniendo con el Fulham logró regresar a una convocatoria de la Selección de México donde estuvo casi un año ausente.

“Estoy contento de estar nuevamente aquí, en la selección, y agradecido con la oportunidad de volver. No me pasó por la cabeza desistir. Siempre quiero más, he pasado por diferentes dificultades, pero nunca me doy por vencido, que mejor motivación que el Mundial en casa”, destacó.

De esta manera demostró que a pesar de sus 33 años y la pelea por un puesto en la delantera de El Tri, Raúl Jiménez está dispuesto a ponérsela difícil a Javier Aguirre a la hora de hacer los llamados para sumarse al combinado nacional con la mira puesta en la Copa del Mundo 2026.

