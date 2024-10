Artur Beterbiev vence a Bivol y se corona campeón indiscutido

Artur Beterbiev se coronó campeón indiscutido de peso semicompleto al vencer por decisión mayoritaria a Dmitry Bivol en una pelea de alto calibre el sábado por la noche en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

Bivol comenzó dominando los primeros rounds de la pelea con su jab y combinaciones de golpes potentes, pero Beterbiev siempre contraatacaba y no dejaba de ir hacia adelante presionándolo.

En el quinto asalto, Bivol comenzó a bajar la intensidad y esto lo aprovechó su rival para arrebatarle el control del duelo. Beterbiev en los siguientes tres rounds impuso el ritmo, aunque su compatriota no se quedaba atrás.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol protagonizaron una gran pelea en Arabia Saudita. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Bivol se recuperó en el noveno y en el décimo, pero Beterbiev subió el ritmo en los asaltos de campeonato conectando golpes contundentes y aseguró los últimos tres para llevarse la victoria en las tarjetas 114-114, 115-113 y 116-112.

En la entrevista sobre el ring, Artur Beterbiev no se mostró satisfecho con su actuación -la primera que se va a la distancia- y dejó abierta la posibilidad de hacer una revancha si Turki Alalshikh así lo quiere.

“No me siento mal. Hoy no hice las cosas bien. Quería boxear con más calidad. No sé por qué, pero no me gustó esta pelea. Pero seré mejor algún día. Por supuesto, fue una pelea dura porque Dmitry también es campeón mundial. Tiene buenas habilidades, quizás mejores que las mías. Pero hoy Alá me eligió a mí. Sabes, durante la pelea siempre intentamos ajustar algo. Pero quizá solo quería golpearlo. Tal vez por eso no tiré más golpes”, dijo.

En cambio, Dmitry Bivol felicitó a Beterbiev y reconoció su victoria. “Soy un guerrero. Tengo que hacerlo todo perfecto. No tengo explicaciones, porque podrían parecer excusas. Lo merece. No hay problema. Ahora tengo tiempo para tomar otra decisión sobre mi futuro. Eso es todo”, declaró.

Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

