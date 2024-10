R. Kelly es acusado de supuesto abuso sexual por su hija Buku Abi

El cantante de R&B R. Kelly está de nuevo envuelto en la polémica, ya que su hija Buku Abi lo acusa de un supuesto abuso sexual, que habría sido cometido cuando ella tenía 8 o 9 años.

Abi (cuyo verdadero nombre es Joann Kelly) fue entrevistada para el documental “R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey”, de la plataforma de streaming TVEI, y dio detalles acerca de la relación que tenía con su padre, quien cumple una condena de 30 años de prisión por diversos delitos de índole sexual.

R.Kelly se declara inocente de soborno por su matrimonio con una adolescente

“Él era mi todo”, dijo Abi. “Durante mucho tiempo ni siquiera quise creer que esto sucedió. No sabía que, incluso si él era una mala persona, me haría algo. Estaba demasiado asustada para decírselo a alguien, demasiado asustada para decírselo a mi mamá…Sólo recuerdo haberme despertado y él tocándome. Y no sabía qué hacer, así que me quedé ahí recostada y fingiendo que estaba dormida. A partir de ese momento fui una persona diferente”.

La abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, declaró a la revista People que el artista niega las acusaciones de su hija, y que la madre de ésta, Drea Kelly, hizo la misma acusación hace años. Agregó que los productores del documental “no se acercaron al señor Kelly ni a su equipo para permitirle siquiera negar estas hirientes afirmaciones”.

Buku Abi argumenta que informó a Drea sobre el supuesto abuso en 2009, pero para entonces el plazo legal para la denuncia había prescrito. “No pudieron procesar a mi padre porque esperé demasiado. Así que, en ese momento de mi vida, sentí como si hubiera dicho algo para nada”. La chica de 26 años ya había hablado en contra de su padre, en el documental “Surviving R. Kelly”, de 2019.

