Ex jugador del Barcelona confesó sentirse engañado por Xavi en su momento

El tiempo de Sergiño Dest defendiendo los colores del Fútbol Club Barcelona fue muy corta y en lo absoluta sencilla para el jugador estadounidense, quien estampó su firma en el año 2020 con tan solo 19 años de edad, procedente del Ajax. A pesar de ello no tuvo demasiadas oportunidades. El actual jugador del PSV Eindovhen guarda un buen recuerdo de la entidad azulgrana, pero no así de quien fuese su técnico, Xavi Hernández: “Siempre llevaré al Barça en mi corazón”, admitió.

“Fue una experiencia increíble y maravillosa. Siempre llevaré al Barça en el corazón. Fue una pena que tuviera que terminar así porque sentía que aún podía ser útil para el club. Pero cuando un nuevo entrenador llega y tiene sus ideas no puedes cambiarlas”. Dest, de 23 años de edad, y ya totalmente desvinculado del club catalán, en una entrevista en el diario Sport, el lateral hizo un análisis de su paso en la entidad culé.

Mucha motivación por querer demostrar y hacerse un lugar

“Llegué ‘volando’, quería demostrar, jugar… y las cosas me estaban saliendo bien a nivel individual. Pero al final era nuevo aquí, los compañeros no me conocían… Al final tengo un estilo en el que arriesgo a menudo con el balón, pero aquí se me pidió un juego diferente. Eso me hizo perder algo de confianza en mis decisiones. No corrían buenos tiempos para el club. La entidad estaba en una especie de depresión, había muchos problemas extradeportivos y era un poco un caos. Los resultados se resintieron porque tampoco se podían hacer fichajes importantes. Y luego todo va encadenado. Empezó el ‘este jugador tiene que irse’, el otro es muy malo’… todo eso pesa”, admitió el jugador de la selección nacional de los Estados Unidos.

Complicada relación con Xavi como técnico

Su relación con Xavi no fue la mejor y terminó afectando el tiempo de Sergiño en la entidad azulgrana: “No dependía de mí, pero no siento que tuviera las oportunidades necesarias con Xavi. Sentía que tenía que jugar con límites, que no era yo mismo. Quería incorporarme al ataque, pues esa es mi mayor virtud, pero él me pedía que no subiera. Creo que no fue honesto conmigo. Tuvimos varias conversaciones en las que me dijo una cosa, pero después dudé de si realmente aquello era verdad. En verano, antes de ir de vacaciones, me dijo “cuento contigo, no leas la prensa”. Y nada más volver, me dijo “tienes que irte”.

Tiempo de recuperación y mejora

Dest, en la actualidad, se encuentra en el proceso de recuperación de una lesión de ligamento anterior cruzado que sufrió en el pasado mes de abril: “Al principio es difícil, pero tienes que aceptar lo sucedido. Intentas olvidarte un poco del fútbol, centrarte en la recuperación y disfrutar la vida de una forma diferente; amigos, familia, eventos a los que no podrías ir durante la temporada… Pero claro, luego empieza la Champions y es imposible no sentir ese cosquilleo por dentro. O vas el estadio y te invade la nostalgia”, afirmó.

🔵🔴⚠️ Sergiño Dest: "Xavi wasn't honest with me", told @sport.



"In the summer before I went on vacation he said to me: I am counting on you, don't listen to the media… then when I came back from vacation he said to me: Ok, you have to go". pic.twitter.com/xOrTQopul0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

