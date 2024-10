Horóscopo: qué te depara la semana del 14 al 19 de octubre

La semana del 14 al 19 de octubre será de cambios y sorpresas para los signos del zodiaco. Conoce, a continuación, qué te espera en el amor y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Pruebas que le demuestran que usted está emocionalmente listo para mejores vínculos. La serenidad de quien esté a su lado lo serenará.

DINERO: Bienvenido el cambio. Más activo y más ambicioso, solo le falta cortar lazos que lo ataban económicamente.

CLAVE DE LA SEMANA: Decisiones terminantes. A superar situaciones que lo traban.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus en signo opuesto indica ardientes encuentros. Existe un equilibrio adecuado entre la pasión y el compañerismo, deberá hallarlo.

DINERO: En lo cotidiano tendrá una actitud realista. Si se lo propone, hará dinero con tareas productivas. Concentración.

CLAVE DE LA SEMANA: Nada de dilatar… puede y debe jugarse a fondo.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Tender puentes mentales resultará más fácil que el contacto afectivo. Buen desempeño social y en la pareja un gran camino a recorrer.

DINERO: Sucesivos traslados y puede que un viaje en puerta. Suerte en cualquier actividad comercial que realice.

CLAVE DE LA SEMANA: No espere recompensa inmediata por una buena acción.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Acusa recibo de Venus que favorece con cierta hiperactividad emocional. Los hechos van a toda velocidad, muchas cosas cambian de sitio.

DINERO: Logros financieros. El éxito lo aguarda al final de este arduo tramo aunque habrá múltiples luchas de por medio.

CLAVE DE LA SEMANA: Permítase soñar, hoy por hoy todo lo bueno es posible.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Rodeado de gente propensa a excesos emocionales. Evítela. Tiempo de belleza en su vida y de reconciliarse con viejas relaciones.

DINERO: Mercurio adverso se interpone; le costará concentrarse. Mucha atención en tratos de palabra o contratos legales.

CLAVE DE LA SEMANA: Las promesas ilusionan, pero crea en lo que esté por escrito.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Con ganas de jugar y soñar. Le resultará divertido llamar la atención en reuniones o fiestas. Recibirá mil propuestas sentimentales.

DINERO: Nada ni nadie lo frenará. No tema si su adversario parece mejor preparado que usted, las apariencias engañan.

CLAVE DE LA SEMANA: Hable en voz alta de sus cualidades.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Noticias perturbadoras. Tendrá que defender su intimidad y tomar decisiones sin ayuda. Su pareja será capaz de comprenderlo.

DINERO: No se preocupe más de la cuenta porque el dinero llegará. Despliegue su talento para coordinar equipos.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por lo que dicen quienes no lo conocen.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: El más favorecido de la semana. Los astros se ponen de acuerdo y facilitan su encuentro con los demás ¡A encontrarse con su gran amor!

DINERO: En expansión. Recibirá respuestas muy positivas de socios, compañeros, compradores o pacientes. Gratificante.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje la culpa atrás; no puede resolver los problemas de todos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Sentimiento de soledad. Por fortuna se rodeará de nuevos amigos que le ayudarán a olvidar malos momentos del ayer. Renovación.

DINERO: Bastante más decidido que de costumbre, hará buenos contactos en un abrir y cerrar de ojos. Compañerismo.

CLAVE DE LA SEMANA: Surgen los celos. Sin ganas de seguir en completa libertad.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Bien con las amistades y los grupos gracias a Venus. Inesperados compañeros de camino dispuestos a apostar con y por usted.

DINERO: Le abren paso en un medio hostil. Dificultades de ayer lo fortalecieron como para saber enfrentar la crisis de hoy.

CLAVE DE LA SEMANA: La ambición puede ser un gran estimulante; apunte alto.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Reconocerá que ya no funcionan los viejos prejuicios. Evite a ese familiar que intenta alejarlo del ser al que le entregó su corazón.

DINERO: Algo detiene su marcha vertiginosa y lo hace analizar su futuro laboral. Inicia el desarrollo teórico de un proyecto.

CLAVE DE LA SEMANA: Un buen amigo en apuros siempre merece lealtad.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Tiempo de aventuras románticas, flechazos y nuevos horizontes emocionales. No acelere las cosas.

DINERO: Una oportunidad al alcance de su mano. Puede que le encarguen un trabajo extra que le deje buenos dividendos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien no juega limpio sea inteligente y resguárdese.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• 3 signos del zodiaco reciben buenas noticias esta semana

• 4 signos del zodiaco se comportan como villanos en octubre

• Octubre revelará un vistazo del futuro de 4 signos del zodiaco