Andrea, hija de Andrés García, revela si peleará por la herencia de su padre

La actriz mexicana Andrea García, de 48 años y quien es hija del fallecido actor Andrés García, se sinceró en entrevista sobre si peleará o no la herencia de su papá, con quien no llevó la mejor de las relaciones en sus últimos meses de vida.

La celebridad habló sobre este tema durante su presencia en un evento celebrado en Estados Unidos, donde aseguró que para ella la mejor herencia que le pudo dejar su padre ya se la dio en vida, por lo que no está interesada en pelear por sus bienes o por el testamento.

“Cuando todavía mi santo padre estaba bien, yo se lo dije y se lo dije de corazón, le dije: ‘Mi herencia es lo que yo aprendí de ti, lo demás, que se caiga lo que esté flojo’, y nunca me ha gustado eso de la rebatinga, y la peleadera me parece feo, a mí, cada quien”, relató Andrea en el encuentro que tuvo con la prensa.

En la misma conversación brindó detalles de su relación actual con sus hermanos, al asegurar que no ha dejado de estar en contacto con sus seres queridos, pues su lazo sigue más allá de la muerte de su adorado papá.

“Obviamente he tenido contacto con mi hermano, siempre tengo contacto con la tía Lali, con mi tío Antonio, y normal, lo que se puede uno apoyar o comunicar a la distancia, porque ellos viven allá y yo acá”, continuó Andrea.

La conversación con Andrea incluyó las acusaciones de las que fue víctima por parte de su papá, quien la llegó a señalar de practicar la brujería, algo que ya actualmente se toma con mucho sentido del humor.

“Me río y, bueno, ya mi santo padre que en la gloria esté, se debe de estar riendo también, porque yo por el gran amor y gran respeto que le tengo y que le tenía cuando estaba vivo, nunca le dije a la prensa nada, pero cuando él empezó con sus chiripiorcas, ya estaba enfermito, ya se le iba la onda gacho, hablaba un día con él y al otro: ‘No me has hablado’, o sea, es un proceso, y dije: ‘Yo calladita me voy más bonita’, y ahí con mucha paciencia y mucho amor, pero eran sus chiripiorcas que le daban”, se sinceró sobre ese testimonio que dio el actor nacido en República Dominicana, pero que gran parte de su vida la hizo en México.



Hay que recordar que hace poco más de tres años Andrés García compartió con la prensa los motivos por los que había decidido desheredar a su hija por diversas diferencias que tuvieron, pero ella ya dejó en claro que no peleará ninguno de los bienes que su padre dejó.

Sigue leyendo:

Venden en $2.5 millones mansión que perteneció al fallecido Kenny Rogers

Maribel Guardia revela cómo será el altar que le pondrá a su hijo por Día de Muertos

Demuelen por completo la mansión de Dak Prescott en Dallas

Revelan quiénes son los nuevos dueños de la mansión de los hermanos Menéndez