Diputado Vicente Verástegui detalla cómo huyó de un comando armado que le disparó

El pasado fin de semana se reportó en medios de comunicación mexicanos el presunto secuestro del diputado mexicano Vicente Verástegui Ostos, luego de que un comando armado ingresara a su rancho “La Lupita”, ubicado en el estado de Tamaulipas.

Después de varias horas de angustia y de un intenso operativo de búsqueda por parte de autoridades estatales, se dio a conocer que el político se encontraba sano y salvo, y que en realidad no fue secuestrado.

Sin embargo, Verástegui Ostos sí fue víctima de un ataque armado y eso lo obligó a huir para esconderse de sus agresores y buscar ayuda, tal como él mismo lo informó posteriormente.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el diputado reveló que la tarde del pasado viernes un grupo de hombres armados en motos y un vehículo color blanco lo interceptaron en el interior de una de sus propiedades donde siembra cañas de azúcar, y le comenzaron a disparar con armas largas.

“Me bajé de la camioneta y me tiré al piso, mi compañero me dice ‘pelate’ y me voy corriendo y me meto entre las cañas, me dieron como 28 tiros y gracias a Dios no me pegó ninguno”, dijo.

Escuchaba a sus agresores buscándolo

Verástegui aseguró que escuchaba desde su escondite las voces de los sujetos armados. “¡Métanse a sacar a ese cabrón!”, decía alguno. “¡Váyanse por un dron!”, ordenaba.

Desde la profundidad del cañaveral escuchaba hacia dónde se movían los captores. Luego vio que entraba a su rancho otra camioneta con más hombres armados. “Me fui despacito, escondiéndome, hasta llegar a otro cañaveral. Y ahí me senté a descansar, porque ya no podía”, declaró.

Pasada la medianoche decidió adentrarse aún más en el monte, en una zona a la que no se puede entrar en autos. Para esa hora, ya había un operativo oficial de búsqueda en el que participaban elementos de la Fiscalía estatal y el Ejército.

Verástegui había perdido su teléfono en la huida y no tenía cómo comunicarse con su familia. Al amanecer, descendió del monte y se dirigió a una de las carreteras principales, donde vio circular a unos conocidos, que también lo estaban buscando. Ellos lo llevaron a casa, en donde ya se encuentra a salvo custodiado por agentes de la Fiscalía.

Durante la entrevista aseguró que no tiene enemigos. “Yo no tengo problemas en ninguna parte, yo me he conducido bien en mi vida y desgraciadamente me han pasado ya varios detalles”.

A través de sus redes sociales publicó que se encuentra en proceso de recuperación física y trabajando con la misma determinación de siempre.

“Lo que yo viví no debe repetirse en ningún tamaulipeco. Por eso, pronto regresaré al Congreso del Estado para seguir alzando la voz en nombre de toda la gente trabajadora y de bien, que merece vivir en paz y con un gobierno que de verdad los escuche”, manifestó.

