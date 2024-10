Gaby Espino estrena romance y así lo reveló

La actriz venezolana Gaby Espino ha dejado atrás la soltería y se encuentra viviendo una de las etapas más plenas de su vida en compañía de un nuevo amor, así lo dejó saber recientemente en un emotivo anuncio que dejó a más de uno con la boca abierta.

En su más reciente visita al podcast “Camila Live”, la protagonista de historias como “Más sabe el diablo” y “La Heredera” se sinceró sobre su vida amorosa como nunca antes, destapando que su corazón ya tiene dueño.

“Estoy contenta. Me brillan los ojos. Pero no voy a decir nada. Primera vez que lo digo. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más“, contó a la entrevistadora Camila Canabal.

A pesar de su negativa a revelar la identidad de su galán, Gaby Espino reflexionó sobre el tiempo que se mantuvo soltera y agradeció que durante esta temporada trabajó en su crecimiento y desarrollo personal.

“Cuando he estado soltera me he dedicado a enriquecerme yo como ser humano, como persona, como mujer, como mamá. Me he disfrutado cada etapa y esperando a que llegara la persona correcta“, detalló la también empresaria.

Bajo esta misma tesitura afirmó que “la persona correcta llega cuando debe llegar y mientras no llega, dedícatelo a ti y conviértete más bien en esa persona que quieres atraer”.

Para finalizar, Gaby Espino se dijo más feliz que nunca gracias a los frutos que han rendido su trabajo personal, así como en el ámbito profesional. Y es que no podemos olvidar que desde hace unos meses se unió al grupo selecto de famosas que forman parte de esta empresa de venta directa con sede en Turquía.