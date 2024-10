Migrantes mexicanos acusan abusos de Jorge Islas y piden remoción de Coordinación de Consulados; la SRE calla

NUEVA YORK.- Un movimiento creciente de migrantes mexicanos en Estados Unidos rechaza el nombramiento de Jorge Islas López como coordinador de los Consulados de México, al acusar abusos durante su gestión como Cónsul General de México en Nueva York y no ser un funcionario diplomático de carrera.

El 3 de octubre, el recién nombrado secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, designó a Islas López como titular de esa coordinación, pero a los pocos días el nombramiento recibió críticas de inmigrantes organizados en la Gran Manzana que incluso pertenecen al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mismo al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Creemos que no es un personaje que sea capaz de llevar a cabo cambios en los consulados como coordinador, ya que, pues en Nueva York no hizo un trabajo efectivo”, dijo Isaac Ramírez, miembro del Comité Uno de Morena en Nueva York.

Agregó que Islas López desestimó las peticiones de mejoría en el Consulado mexicano, además de rechazar reunirse con los migrantes y priorizar eventos privados.

“La indignación de que, pues aquí no hizo gran cosa, más que puras reuniones cerradas, nunca dio cuenta de sus acciones, nunca convocó como se le había pedido al principio de su mandato, a reuniones generales con la comunidad [migrante], donde la gente pudiera venir y pudiéramos expresarnos y pudiéramos hacer peticiones, organizarnos”, criticó Ramírez en una entrevista virtual junto con otros migrantes mexicanos.

Teresa García, también residente y activista en Nueva York, criticó la labor de Islas López y advirtió que incluso hay quejas oficiales en su contra por abuso de poder.

“No califica para poder hacer un trabajo así […], no le importa hacer el trabajo en el Consulado, no le importa la gente pobre. De hecho, tenemos un testimonio de una Cónsul, que dice que le decía a las paisanas, como somos bajitas, chaparritas, se refería a nosotras como chonas, las chonas”, dijo García. “Entonces tienen una actitud que no es la actitud que debe de ser una persona que se encarga de un consulado, pero mucho menos de un Gobierno que dice que está a favor de los pobres y de los vulnerables”.

El rechazo a Islas López también ocurre en California y Chicago, dos de los estados con más migrantes mexicanos. Solamente en California, por ejemplo, hay 10 consulados, incluidas las ciudades más importantes, como Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

Maggie González, activista migrante en Los Ángeles, se sumó al reclamo a la SRE por la designación de Islas López, al considerar que no comprende a los migrantes.

“Yo no sé quiénes son los que eligen a este tipo de servidores públicos. Aquí para nosotros los migrantes, debería ser alguien que realmente esté enfocado en nuestra gente, en todos nosotros como migrantes, porque ya basta de venirnos a engañar”, consideró. “Porque no nada más es en Nueva York, es en todos los consulados que hay mucho, mucho por hacer. Y estos representantes, la verdad, yo no los he visto trabajar, como por ahí se nombró al señor Luis Gutiérrez, que jamás lo vimos. Entonces, queremos una persona que realmente haga su trabajo, que lo haga en todos los consulados, porque es muy fácil ponerlos ahí”.

La activista se refiere a Luis Gutiérrez Reyes, quien fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, una posición que ahora ocupa Tatiana Clouthier, a quien los activistas ven con mejor perfil para atender los consulados.

El movimiento contra Islas López alcanza también Illinois, Chicago, donde activistas migrantes apoyan la posición de sus colegas de Nueva York, como expresó José Pérez.

Incluso consideró que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debería instalar comités de evaluación de los consulados.

“[Es necesario] un comité de cada consulado, en este caso en Chicago, un comité que cheque los consulados”, expuso. “En este caso, recuerde que cada consulado es diferente por la población, no es el mismo consulado de Nueva York, de Chicago […] todos tenemos diferente tipo de población; en Nueva York hay más poblanos; aquí en Chicago, más michoacanos, más jaliscienses”.

Fuerza Migrante se suma

La organización Fuerza Migrante, la red de activistas de ascendencia u origen mexicano más grande en EE.UU., se sumó al llamado para que el canciller De la Fuente reconsidere el nombramiento de Islas López, quien fue Abogado General de la UNAM durante la Rectoría de De la Fuente hasta el 2008.

“La comisión de derechos humanos de Fuerza Migrante […] ha recibido múltiples comunicaciones de integrantes de la comunidad radicada en Estados Unidos, para expresar su preocupación respecto al reciente nombramiento del Dr. Jorge Islas López, como Coordinador General de los Consulados de México en este país”, dice la postura oficial de Fuerza Migrante. “Este nombramiento ha generado inquietud entre aquellos que han vivido de cerca los desafíos y obstáculos que enfrenta la comunidad con respecto a la atención en los consulados mexicanos. Por lo tanto, instamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reconsiderar esta designación”.

La organización considera que el titular de esa coordinación debe ser un profesional con “carrera diplomática” y “con la suficiente sensibilidad” para atender los problemas de los migrantes en consulados.

El silencio de la SRE

Este diario solicitó la postura de la Cancillería mexicana, pero hasta la publicación de este artículo no hubo respuesta.

El excónsul Islas López tampoco ha expresado su posición sobre el creciente movimiento en EE.UU. por parte de migrantes en su contra, pero el 14 de octubre publicó en la plataforma X, antes Twitter, su posición sobre un artículo de Graciela Rock, quien laboró en el Consulado General de México en Nueva York a partir de 2020.

En el texto publicado el 11 de octubre publicó un artículo en Opinión 51, Rock rinde testimonio de la violencia verbal y acoso laboral que enfrentó por parte de Islas López.

“El Sr. Islas no se limitaba en el uso del lenguaje violento y referencias personales insultantes, se dirigía a mí sin respeto ni mesura alguna en sus agresiones verbales; menospreciaba mi trabajo, mi experiencia y formación, refiriéndose de forma condescendiente a mis funciones o propuestas, claramente no le inspiraba respeto alguno”, dice parte del artículo.

El excónsul niega las acusaciones y cita un incidente de atención a migrantes que lo obligó a reasignar a Rock en el consulado.

Los activistas compartieron con este diario un documento que obtuvieron de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública mexicana, la cual confirmó que hay al menos seis denuncias bajo investigación contra Islas López.

El documento está fechado el 8 de abril del 2021 y no precisa los motivos de las denuncias.

Sigue leyendo:

• Con Claudia Sheinbaum resurge la esperanza entre migrantes mexicanos

• EE.UU. reanudó los permisos humanitarios para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití

• USCIS actualiza programa de visas humanitarias para Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela