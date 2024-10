Nuevos ciudadanos dicen estar listos para ejercer su voto el 5 de noviembre

Tanto Edgar Barrada como Noemí Salinas Navarro, nacida en El Salvador, Julio César Lara, con raíces hondureñas y la mexicana Yolanda López, no quieren saber nada de Donald Trump en la elección presidencial del 5 de noviembre y anticipan que votaran por Kamala Harris.

Los cuatro inmigrantes fueron parte del medio centenar de inmigrantes de 20 países, -la mayoría mexicanos- que juramentaron como nuevos ciudadanos estadounidenses durante una ceremonia de naturalización en el Museo Nacional Japonés Americano.

“Locuras de Trump”

“Primero que nada, quiero estar aquí, tranquilamente [en Estados Unidos] y no tener que estar renovando la residencia”, dijo Edgar Barrada, de 37 años, tras la conclusión de la ceremonia.

¿Y quién no te deja vivir tranquilo?

“Bueno, pues quién sabe. Uno nunca sabe si te van a querer echar del país”, respondió el hombre nacido en Veracruz, México.

¿Hablas indirectamente de Donald Trump? ¿Tienes miedo a lo que ha dicho sobre criminalizar a todos los inmigrantes?

Noemí Salinas Navarro tiene 54 años y es nacida en El Salvador. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Pues sí. Esa es la incertidumbre, no es que no sabemos qué locura se le pueda ocurrir”, declaró Barrada, un maestro impresor en mixografía de Los Ángeles .

“Pero esa no fue la única razón, también, de alguna manera quiero traer a mi mamá para que visite a mi familia y a mi hermano Marcos, a quien tiene años de no verlo y todavía no se le ha cumplido ese deseo”.

Fuerza, resiliencia y diversidad

Robert Sanders, subdirector de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en Los Ángeles, fue el encargado de administrar el juramento de lealtad a los 50 nuevos ciudadanos estadounidenses prevenientes de países como Alemania (2), Armenia, Argelia, Australia, Belice, Bolivia, Cambodia, Canadá (3), Corea del Sur (6), Cuba, El Salvador (2), Filipinas (6), Francia, Honduras (2), India (2), Irán, China (2), Líbano, México (14) y Taiwán.

Sanders expresó que la celebración es un hito importante en las vidas de los nuevos ciudadanos estadounidenses, no es solo un logro personal, sino “un testimonio de la fuerza, la resiliencia y la diversidad que enriquecen a nuestra nación”.

Edgar Barrada tiene 37 años y es nacido en Veracruz, México. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En el Museo Nacional Japonés Americano recordó el legado de personas como la senadora demócrata de Hawái, Mazie Hirono, una inmigrante originaria de Koori, Fukushima, Japón.

El subdirector de USCIS, dijo a los nuevos ciudadanos que ellos eran ejemplo de un espíritu de determinación y creatividad que define a los Estados Unidos.

“Al embarcarse en este nuevo capítulo como ciudadanos, recuerden que se están uniendo a un linaje de soñadores y emprendedores que han ayudado a dar forma a nuestra sociedad”, dijo Sanders.

Agregó que la naturalización representa un profundo compromiso con los valores que definen la libertad, la igualdad y la justicia de los Estaos Unidos.

“Los ciudadanos entrantes tienen ahora una oportunidad de participar plenamente en nuestra democracia, incluido el derecho al voto”, añadió el funcionario de USCIS. “Así que voten para tener voz en la configuración del futuro de nuestras comunidades y nuestro país, e incluso considere postularse para un cargo público”.

“Votaré por una mujer”

Aunque la señora Noemí Salinas Navarro, de 54 años de edad, no tiene aspiraciones de lanzarse a ninguna carrera política, dio a conocer a La Opinión que, después de registrarse para votar lo haría “por una mujer”.

La gran mayoría de los nuevos ciudadanos son de origen mexicano. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Salinas Navarro, residente de Los Ángeles y que nació en San Miguel, El Salvador, dijo que los temas que le competen en la elección presidencial, además de no votar por Donald Trump, son “los desamparados”.

“Me gustaría contribuir para que todos ellos pudieran tener un lugar donde vivir”, dijo la mujer que huyó de su país hace 32 años, casi al finalizar la Guerra Civil

“Me vine para darle un mejor futuro a mi familia”, dijo la nueva ciudadana estadunidense, quien tiene tres profesiones: posee una licencia comercial para manejar autobuses, una carrera de asistente médica y otra de flebotomía.

“Decidí hacerme ciudadana para demostrarle a mis hijos que todo se puede y todo es posible con la ayuda de Dios”.

Salinas Navarro afirmó que su meta inmediata es votar en la elección presidencial de noviembre.

“Siempre hay que velar por el futuro de los inmigrantes”, dijo. “Hay que luchar para que los sueños de todos los inmigrantes se vuelvan posibles, que tengan un buen futuro y puedan trabajar, y con una mujer [Kamala Harris] puede suceder una reforma migratoria”.

Más de medio millón de nuevos ciudadanos

Datos oficiales de USCIS muestran que, al 28 de junio de 2024, Estados Unidos les había dado la bienvenida a 589,400 nuevos ciudadanos.

Hasta mayo de este año fiscal, el tiempo promedio de procesamiento de las solicitudes era de cinco meses, a comparación de los 11.5 meses de 2021.

Un mes antes, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. (USCIS) dieron a conocer sus datos del año fiscal 2023, en los que muestran una reducción en las solicitudes netas atrasadas por primera vez en más de una década.

El retraso disminuyó en un 15%, a medida que la digitalización y las mejoras burocráticas permitieron a la agencia procesar 10 millones de solicitudes durante el año fiscal 2023.

USCIS logró esto mediante el uso de asignaciones dedicadas a reducir el trabajo atrasado para contratar más personal y digitalizar sus formularios para que sea más fácil completar las solicitudes.

“Cuando salimos de la pandemia, trabajamos muy duro para asegurarnos de reducir el tiempo de espera”, dijo Robert Sanders. “Hemos estado trabajando mucho en todo el país, y particularmente aquí, en Los Ángeles”.

Sanders indicó que el retraso no ha desaparecido del todo, y que hay casos que pueden llevar más tiempo, pero en general, quienes soliciten la naturalización esperarían un promedio de 4.9 meses en el tiempo de procesamiento.

El factor “Donald Trump”

En la última década, el retraso de los casos de inmigración en USCIS ha sido un desafío importante para el sistema de migración legal de Estados Unidos.

La demora aumentó constantemente de 2.4 millones en octubre de 2017 a 4.2 millones en agosto de 2023. Esta dilación incluye solicitudes de asilo afirmativo (763,400), peticiones familiares (714,800), ajuste de estatus para tarjetas de residencia (539,800), y autorizaciones de empleo (387.700). En total, USCIS tiene 9 millones de solicitudes atrasadas,.

Un factor importante que genera este retraso gira en torno a la incapacidad de la agencia para asegurar fondos suficientes para contratar más oficiales de inmigración, un problema que se agudizó en 2020.

En febrero de 2017, la administración Trump requirió más entrevistas en persona para solicitantes de tarjetas de residencia por motivos de seguridad nacional, lo que hizo que el proceso fuera más riguroso para estas personas.

La medida, no obstante, contribuyó a la cancelación de 280,000 entrevistas para beneficios migratorios luego de que USCIS suspendiera los servicios presenciales entre marzo y agosto de 2020 debido a preocupaciones sobre la pandemia.

“Cada uno tiene sus gustos”

Datos oficiales dados a conocer por Claire K. Nicholson, portavoz de USCIS en Los Ángeles, indican que en el año fiscal 2022 y que fueron dados a conocer en septiembre de 2023, un total 181,995 personas residentes de California se naturalizaron ciudadanos estadounidenses. De ellos, 99,731 fueron hombres y 82,624 eran mujeres.

Entre ese total, 45,883 eran mexicanos; 19,212 filipinos y 14,018 de la India.

El hondureño Julio César Lara tardó 13 años para alcanzar la meta de convertirse en ciudadano estadounidense, por algunos problemas que tuvo durante su juventud en los años 1990.

“Estados Unidos me cambio la vida de manera radical”, declaró Julio César. “Aquí compré mi casa, mis dos hijos fueron a la universidad y tengo 30 años de casado, y lo tengo todo”.

Oriundo de La Paz, capital del Departamento de Honduras, Lara analizó que, en los comicios del 5 de noviembre, emitiría su sufragio en favor de la actual vicepresidenta, Kamala Harris y no por Donald Trump.

“Ese señor [Trump] no me convence. Cambia mucho de opinión y odia a los inmigrantes. No me gusta su ideología; cualquier persona paga impuestos y él es un tipo que no lo hace”.

Por su parte, Yolanda López, de 65 años, nacida en Mexicali, Baja California, México, también se naturalizó como ciudadana de Estados Unidos, después de haber superado “unos problemas”.

¿Y se va a registrar para votar?

“Sí. Lo voy a hacer para votar por Kamala Harris, porque Donald Trump no me agrada para nada”.