Tribunal permite que ICE detenga indefinidamente a inmigrantes, ¿cómo se llegó a eso?

Un inmigrante que se encuentre bajo arresto de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría permanecer en prisión en forma indefinida, sin derecho a fianza, según una reciente decisión la Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito.

“El Octavo Circuito realmente se arriesga y dice que no, que está totalmente bien [mantener encerrado a un inmigrante] durante el tiempo que sea necesario para que sus procedimientos continúen sin tener nunca una audiencia de fianza”, lamentó la abogada My Khanh Ngo, quien forma parte del equipo legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) con sede en San Francisco.

Khanh Ngo liderá el caso de Nyynkpao Banyee, originario de Costa de Marfil, a quien se le negó la audiencia para obtener una fianza mientras avanzaba su caso migratorio sobre la revocación de una Green Card y su posible deportación.

Este caso en particular, decidido a mediados de septiembre por la Corte de Apelaciones, no es sobre la situación migratoria de Baneyee, sino sobre su derecho a tener una audiencia para que un juez determine si puede o no fijar una fianza.

“En este caso, estamos hablando de más de un año que el señor Banyee estuvo detenido sin haber comparecido ante un juez para demostrar que no era un riesgo de fuga o un peligro, por lo que no había necesidad de detenerlo [indefinidamente]”, indicó la experta legal.

Agregó que incluso la Corte Suprema ha sido muy clara sobre estos casos, en los que se permite la detención indefinida por dos razones: si existe riesgo de fuga, es decir, si el acusado pudiera no presentarse a sus audiencias, o si es un peligro comprobado para la comunidad.

“Aquí estamos hablando de un estatuto que dice que no hay ninguna audiencia de fianza para decidir. Si existe o no riesgo de fuga o peligro y todo eso, el señor Banyee pidió en el tribunal que dijera: ‘Miren, he estado detenido durante más de un año… El debido proceso lo exige. Tengo una audiencia de fianza frente a un juez para decidir si todo esto es necesario o no’”, indicó la abogada Khanh Ngo.

En 2022, Banyee logró finalmente que un juez de Corte de Distrito le permitiera una fianza por $7,500 dólares, entonces salió libre, pero la determinación de la Corte de Apelaciones puede llevarlo nuevamente a custodia de ICE.

“Lo que hace esta decisión del Octavo Circuito [es que] lo pone en riesgo de volver a ser detenido, porque ahora el tribunal ha dicho, bueno, no debería haber tenido esa audiencia de fianza”, lamentó la abogada.

Un caso que puede impactar a otros inmigrantes

A pregunta expresa sobre si la decisión de los jueces de apelaciones sobre el señor Banyee puede tener impacto en otros inmigrantes, la abogada Khanh Ngo confirmó ese riesgo.

“Sí, creo que es porque si se basa en el razonamiento que hace el tribunal, ya sabe, el tribunal dice, mire, estamos hablando de inmigración y los inmigrantes pueden ser tratados de manera diferente”, expuso.

Agregó que incluso la Corte Suprema ha determinado que en el caso de los inmigrantes detenidos puede haber diferente trato.

“Como dijo la Corte Suprema, sí, el gobierno puede establecer reglas diferentes para los inmigrantes, porque no tienen derecho a estar en este país”, advirtió.

El caso de Banyee es importante justo en ese contexto, porque puede evitar que se establezcan esas reglas distintas para los inmigrantes y se respete la Constitución.

“[Con esta decisión] si eres inmigrante, se te pueden aplicar distintas normas y no hay salvaguardas de la Constitución, y ese es un precedente realmente peligroso de sentar porque, como sabes, una vez que empiezas a erosionar los derechos de un grupo marginado, es muy fácil que eso tenga un efecto dominó y afecte a otros grupos marginados”, indicó la abogada. “Las personas en prisión preventiva, las personas acusadas de delitos, las personas que están en prisión, ya sabes, ha sucedido. No son solo los inmigrantes los que se ven afectados, sino también otros grupos marginados”.

¿De qué se trata este caso?

En 2004, Banyee huyó de Costa de Marfil cuando era un niño, llegó como un refugiado a EE.UU. y desde entonces nunca ha salido del país, indican documentos judiciales.

Él logró una Green Card pero cuando tenía 18 y 19 años cometió dos robos menores, por lo que en marzo del 2021 fue puesto en proceso de deportación.

ICE lo detuvo, pero lo mantuvo 12 meses en prisión sin posibilidad de audiencia para solicitar fianza y enfrentar el proceso en libertad, aunque en 2022 un juez de Distrito determinó que debía ser liberado bajo fianza, indican los documentos judiciales.

El señor Banyee tiene dos desafíos legales: permanecer en libertad y lograr su estancia en EE.UU.

La abogada Khanh Ngo dijo que este caso puede tardar todavía meses o años en ser definido, pero por ahora hay una decisión que no beneficia ni al señor Banyee ni a otros inmigrantes.

