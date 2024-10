Christian Horner envía fuerte mensaje a Checo Pérez de cara a la temporada 2025

Sergio Pérez sigue en tela de juicio cuando restan seis fechas para el fin de la temporada 2024 de Fórmula 1. El director del equipo, Christian Horner, ha expresado su preocupación por el rendimiento del tapatío, quien tras un inicio prometedor con cuatro podios en las primeras cinco carreras, ha acumulado apenas 41 puntos en las últimas 12.

Horner no ha sido tímido al expresar su frustración: “Necesitamos respuestas desesperadamente”, declaró en una entrevista con Motorsport.com.

Las dificultades del piloto mexicano no solo han afectado su posición individual, sino también al equipo Red Bull, que ha perdido el liderato del campeonato de Constructores, ahora en manos de McLaren.

Además, Pérez es el único piloto entre los cuatro equipos principales que no ha logrado una victoria en 2024, lo que ha incrementado la presión sobre sus hombros.

Christian Horner se preocupa con Checo Pérez para 2025

Horner también mira hacia 2025 con preocupación, anticipando una dura competencia con Ferrari, liderado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y McLaren, con su joven dúo de Lando Norris y Oscar Piastri.

“Tenemos que asegurarnos de que no haya una brecha tan grande entre ellos”, enfatizó Horner, subrayando que Red Bull no puede permitirse mantener un piloto que no esté al nivel de la competencia.

A esto se suma la presión de Helmut Marko, asesor ejecutivo de Red Bull, quien ha mencionado públicamente la posibilidad de reemplazar a Pérez con el japonés Yuki Tsunoda para 2025. La evaluación de los pilotos, incluidos Tsunoda y Liam Lawson, será clave en las seis carreras restantes para definir el futuro del equipo.

Pérez, consciente de la situación, ha respondido: “He estado entrenando duro en casa, en México, y en contacto regular con el equipo. Estamos buscando llegar a Austin en una mejor posición con el coche”. El mexicano tiene claro que los próximos resultados podrían definir su futuro en la escudería austriaca.

Sigue leyendo:

– ¿Se confirmó la salida de “Checo” Pérez en Red Bull? Explicamos los rumores

– “Checo” Pérez no seguiría en Red Bull para 2025 según medios británicos

– “Checo” Pérez responde con burla al rumor de su retiro tras el GP de México