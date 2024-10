Clarissa Molina desfiló por las calles de Nueva York en un look de gala 

Con mirada coqueta y posando como toda una modelo desde las calles de ‘la ciudad que nunca duerme’, la conductora Clarissa Molina deslumbró a sus seguidores en redes sociales en la publicación con la que celebró ser galardonada por su ardua labor en el mundo del entretenimiento.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la presentadora de “El Gordo y la Flaca” compartió un carrusel de imágenes con el que dio una mirada a lo que ocurrió durante la velada en la que recibió el premio “Building Futures” otorgado por la ‘DWDC’, también conocido como el centro de desarrollo de mujeres dominicanas.

De acuerdo con las fotografías, Clarissa Molina y otras decenas de personalidades, cuya labor ha tenido impacto en la comunidad latina en los Estados Unidos, gozaron de una ceremonia llena de discursos emotivos y testimonios dignos de replicar.

Clarissa Molina habla del momento más duro de su vida

“Honrada por el reconocimiento “Building Futures” por parte de @dwdcnyc quienes hacen una gran labor por la comunidad Latina en Nueva York por 36 años! Mi admiración Rosita y todo tu equipo, por su gran labor durante tanto años! Gracias por una velada tan especial”, escribió la dominicana para acompañar el post que no solo causó revuelo por el merecido galardón a sus logros.

Y es que Molina también desató furor en redes sociales gracias al atuendo que eligió para la ocasión. Se trató de un flamante vestido de gala en color rojo, de MaisonTai, con escote palabra de honor y gran abertura en la falda.

Clarissa Molina presume cinturita en un enterizo rojo

Para acompañar su look, la famosa optó por un recogido desenfadado y un maquillaje caracterizado por colores neutrales y contornos que acentuaron su belleza natural.

Como resultado, los mensajes de cariño y piropos no se hicieron esperar. Entre ellos destacaron: “Tú sí que me representas, mi niña”, “Osmel no se equivocó al ir a buscar a esta reina a su casa”, “La más guapa del mundo”, “Wow que mujer”, “Merecido reconocimiento, Clarissa. Que sigan los éxitos para ti”, “Preciosa” y “Te queda increíble ese color y el vestido, ni se diga”.