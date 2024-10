Dodgers apalean a Mets y retoman la ventaja en la Serie de Campeonato

Los pitchers de los Dodgers volvieron a lucir intratables, el puertorriqueño Kiké Hernández bateó su jonrón 15 en postemporada y Shohei Ohtani conectó un majestuoso cuadrangular de tres anotaciones para liquidar el partido, ayudando a Los Ángeles a tomar de nuevo la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con un triunfo de 8-0 sobre los Mets de Nueva York.

Fue la cuarta blanqueada de los Dodgers en su últimos cinco partidos, en un despliegue de tremendo pitcheo “por comité” a pesar de no contar con varios de sus abridores estrellas.

En el regreso de los Mets a su casa, Citi Field, para jugar Serie de Campeonato tras una sequía de nueve años, los aficionados del equipo de Queens no tuvieron verdaderas razones para animarse la noche del miércoles. Los Dodgers lanzaron mejor con apenas 4 hits permitidos; fildearon mejor y conectaron los mejores batazos para ponerse 2-1 en la serie y colocarse a medio camino de la Serie Mundial.

El bombazo de Ohtani, que se fue hasta el segundo piso por encima del poste de foul del jardín derecho, fue el punto de exclamación de la noche. El astro japonés siguió con su curiosa tendencia en esta postemporada de batear increíblemente bien con corredores en base y de estar totalmente apagado con las almohadillas vacías.

Con ese jonrón en la octava entrada, Ohtani ha bateado de hit en 17 de sus últimas 20 oportunidades con corredores en posición de anotar. Absolutamente increíble.

Tyrone Taylor, jardinero central de los Mets, realiza una espectacular atrapada para robarle un hit a Tommy Edman, de los Dodgers, en el segundo inning del juego en Nueva York. Crédito: Frank Franklin II | AP

Dodgers aprovechan fildeo errático de Mets en el infield

Los Dodgers anotaron dos veces en el segundo inning al aprovechar un fildeo errático de los Mets, que fallaron en hacer out en tres rolas débiles en el diamante, una que no trabajó bien el catcher y dos que no pudo fildear el pitcher.

Un rodado que el abridor dominicano Luis Severino no pudo atrapar se convirtió en infieldhit de Will Smith para impulsar a Max Muncy con el 1-0. Y luego vino un elevado fuerte de Tommy Edman que el jardinero central Tyrone Taylor atrapó de manera espectacular evitando un peligroso choque con su compañero Starling Marté. De todos modos, Teoscar Hernández anotó el 2-0 en pisa y corre.

La ventaja aumentó a 4-0 en la sexta entrada. Edman, que se ha convertido en un jugador muy valioso para L.A., se embasó con hit luego de dos outs y Enrique Hernández, héroe de la Serie Divisional contra San Diego, lo remolcó con su batazo sobre la barda del izquierdo en contra del relevista Reed Garrett.

El boricua Enrique Hernández celebra luego de batear un jonrón de dos carreras en el sexto inning para los Dodgers en el juego 3 de la Serie de Campeonato contra los Mets. Crédito: Frank Franklin II | AP

Tras el cañonazo de Ohtani en la octava luego de encontrarse a Smith y Hernández en base con un out, Max Muncy puso la pizarra 8-0 en la novena con otro jonrón, su número 13 en playoffs para empatar el liderato histórico de los Dodgers en postemporada.

Walker Buehler escapó a las amenazas de los Mets

Los Mets tuvieron sus oportunidades, sobre todo en contra del abridor Walker Buehler, pero éste se fajó a la hora buena, como en el segundo inning cuando ponchó a José Álvarez y Francisco Lindor con las bases llenas para escapar intacto, o en la tercera cuando ponchó a J.D. Martínez con dos hombres a bordo.

Buehler lanzó 4 innings sin carrera, con 3 hits, 2 bases y 6 ponches. Realizó 90 lanzamientos y puso la mesa para que el poderoso bullpen de los Dodgers se hiciera cargo del resto del partido como lo ha venido haciendo por semanas.

Le siguieron a Buehler los relevistas Michael Kopech, quien fue acreditado con el triunfo,; Ryan Brasier, Blake Treinen y Ben Casparius, este último con 2 entradas, para la blanqueada combinada.

El juego 4 está programado para este jueves a las 8:08 pm Este/5:08 pm Pacífico. El japonés Yoshinobu Yamamoto está anunciado por Los Ángeles y el zurdo colombiano José Quintana por Nueva York.

Los Dodgers apalearon a los Mets 9-0 en el juego 1 de la serie, mientras que Nueva York se repuso con un 7-3 en el segundo partido, ambos realizados en Los Ángeles.

