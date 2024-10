Messi habló de su futuro como jugador activo ¿Se viene el retiro?

Lionel Messi volvió a ser el jugador diferencial, el de otro estilo y otro nivel de juego que sigue haciendo que las gradas coreen su nombre a más no poder, el delantero del Inter Miami de la MLS y del combinado nacional argentino fue la punta de lanza para la goleada de 6 goles por 0 de Argentina sobre Bolivia en duelo de eliminatorias mundialistas de la Conmebol.

Una noche mágica para el argentino

Messi pudo anotar un hat trick y fue el líder de orquesta del equipo dirigido por el técnico Lionel Scaloni, repartiendo par de asistencias que completaron una noche completamente mágica para el también ex jugador del Fútbol Club Barcelona y el París Saint Germain.

Luego de marcar tres goles y dar 2 asistencias para ayudar al combinado nacional de Argentina a ser la líder indiscutible de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, Messi habló sobre su presente y futuro en el mundo del fútbol profesional como jugador activo:

Messi se sinceró por completo

“No me he puesto ninguna fecha ni plazo con respecto a mi futuro, sólo quiero disfrutar de todo esto… estar en Argentina, esto se siente especial. Cómo gritan mi nombre, me emociona. Siento el cariño de la gente y me emociona porque sé que pueden ser mis últimos partidos”.

“Disfrutar de ser feliz donde estoy… eso me motiva. A pesar de mi edad, cuando estoy aquí, me siento como un niño porque estoy a gusto con este equipo. Este es un gran grupo”.

“Mientras me sienta bien… y pueda seguir rindiendo como quiero, seguiremos disfrutando. Puedo prometerlo”.

Compromisos en la MLS

Por el momento todo marcha viento en popa para Lionel Messi con la selección nacional de Argentina y deberá poner rumbo hacia Miami para afrontar el enfrentamiento del próximo 19 de octubre donde Las Garzas se medirán al New England Revolution en la semana 30 de la Major League Soccer (MLS).

