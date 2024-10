Michelle Obama recorrerá las calles de Georgia para promover el voto ciudadano

Michelle Obama, exprimera dama de la nación, tiene planeado encabezar una manifestación en Georgia que promueva la participación ciudadana en la contienda electoral del próximo 5 de noviembre.

El objetivo de la fundadora de la organización no partidista When We All Vote es incentivar a la ciudadanía a ejercer su derecho de elegir a quien crea mejor capacitado para representarla al frente de la presidencia de la nación durante los próximos cuatro años.

Michelle LaVaughn Robinson Obama pretende convocar a los residentes de Georgia a sumarse a un evento programado para celebrarse el martes 29 de octubre, es decir una semana antes de que se lleven a cabo las elecciones más reñidas de los últimos años.

Mediante un comunicado, los organizadores de la manifestación anticiparon que otro de sus objetivos consiste en brindar toda la información necesaria sobre los sitios a dónde se puede asistir a votar.

“El evento se transmitirá en vivo para llegar a más votantes antes del día de las elecciones y los últimos días de la votación anticipada.

La manifestación energizará y movilizará a los votantes primerizos y, al mismo tiempo, celebrará a las organizaciones y socios que trabajan durante todo el año para garantizar que los votantes de Georgia estén registrados y listos para votar”, señala parte de la misiva.

En su momento, Michelle Obama fue contemplada para reemplazar a Joe Biden en la boleta, pero ella indicó no estar interesada. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Aunque la esposa del expresidente Obama asistió a la Convención Nacional Demócrata realizada en agosto e incluso allí emitió un discurso mediante el cual destacó a la vicepresidenta Kamala Harris por sus “ideas y soluciones reales que realmente mejorarán la vida de las personas”, no ha vuelto a emitir ningún comentario que la respalde ni tampoco se le ha visto en los múltiples eventos que se han llevado acabo en los últimos días para tratar de fortalecer su imagen.

Frente a dicho posicionamiento, varios analistas políticos coinciden en señalar que Michelle Obama está cuidando su imagen de cara al próximo ciclo electoral con el objetivo de postularse como se esperaba que lo hiciera en el actual, pues goza de simpatía frente a un amplio sector de demócratas que todavía la ubican como exprimera dama de la nación.

Cabe señalar que, hasta el momento, con Kamala Harris al frente de los resultados de las encuestas anticipadas, pero no por más de tres puntos promedio a nivel nacional e incluso por uno en ciertos estados claves, la preocupación de los demócratas radica en que, el porcentaje de ciudadanos indecisos sobre a quién apoyar es significativo y clave para definir al ganador de la boleta.

