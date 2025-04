Miguel Herrera dijo que se sentirá extraño al escuchar el himno de México vs. Costa Rica

Conocido por su fervor e intensidad para defender los valores e historia de México, el actual técnico de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, reconoció que en el duelo contra el Tricolor dirigido por Javier Aguirre en la Copa Oro se sentirá extraño cuando escuche el himno nacional mexicano estando ubicado en la banca de los ticos.

Lo anterior fue mencionado por el estratega de los ticos en entrevista telefónica con La Opinión, donde el llamado “Piojo”, también destacó que los favoritos clavados son México y Estados Unidos, “pero nosotros tenemos equipo para pelearles con todo y lo vamos a hacer. Hay mucha calidad en la selección de Costa Rica y la vamos a demostrar”.

Miguel Herrera dijo que Costa Rica será el “caballo negro” de la Copa Oro. Crédito: Jose L. Ramírez | Agencia Reforma

Respecto a la emoción que siempre le ha representado escuchar el himno nacional de México, Herrera destacó que será extraño escucharlo en una banca diferente a la del Tricolor, pero esa situación lo compromete aún más para pelear con más fuerza en vencer al equipo nacional azteca.

“Seguramente me sentiré extraño al escuchar el himno de México en la banca de Costa Rica, porque obviamente escuchar el himno nacional de tu país y obviamente estando del otro lado seguramente será extraño, pero lo entendemos qué podía pasar y se dio muy pronto”.

“Después del torneo analizamos que se dio muy pronto el duelo, pero que mejor, porque en la fase de grupos podemos remediar muchas cosas y más adelante no. Porque en la segunda fase donde solo te puedes encontrar a México es en la final y pues nosotros tranquilos, conscientes de lo que viene”.

En ese sentido reafirmó que: “Mi país siempre va a ser mi país y no voy a dejarlo de amar nunca, pero ahora estoy representando a otra selección en el fútbol, que me han salido a buscar y que me ha dado la posibilidad de dirigir fuera de México. Han confiado en mi y con mi cuerpo técnico vamos a hacer bien las cosas”.

Miguel reconoció que como mexicano es un orgullo ahora dirigir a una selección extranjera y enfrentar al equipo nacional de tu propio país, más que presión: “Sin lugar a dudas es un reto para uno en esta carrera de técnico, porque otro país te busca y confía en tu trabajo. Pero esto solo es un partido de fútbol, solo pensaremos en eso y haremos nuestro trabajo de la mejor forma”.

Su análisis sobre México

Respecto al nivel que espera encontrar de la selección de México dirigida por Javier Aguirre destacó: “Hoy te puedo decir que ya se le ve la mano del técnico en el equipo, un equipo que juega a lo que el Vasco quiere. Ya ganaron un torneo que le da estabilidad al proceso”.

También reconoció que contra México y todos los demás rivales, el equipo nacional tico saldrá a jugar con el puñal entre los dientes: “Así lo haremos, no solo en este partido, sino en todos. Primero la fase de grupos y después la fase final, donde buscaremos llegar a la final”.

Miguel Herrera está listo para demostrar que Costa Rica tiene nivel de ser protagonista y no comparsa en la Copa Oro. Crédito: Miguel Ramírez | Agencia Reforma

Miguel también dijo que es momento de que los dueños de los equipos ya no escuchen tanto a los promotores para contratar a más entrenadores mexicanos en el fútbol azteca: “Esperemos que los presidentes de los equipos, no escuchen tanto a los representantes que son los que realmente tienen lleno de extranjeros el fútbol de México. Nosotros tenemos que demostrar nuestro trabajo y mostrar que sabemos hacerlo bien”, concluyó.

Seguir leyendo: