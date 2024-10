Peso Pluma lanzó varias indirectas y arremetió contra la industria musical

Peso Pluma es uno de los artistas más importantes del momento; sin embargo, eso no detuvo al cantante mexicano para lanzar varias indirectas y arremetió contra la industria musical.

Recientemente, el intérprete de “Ella baila sola” participó en uno de los eventos de la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, donde aprovechó para expresar lo que piensa sobre la industria de la música actualmente.

Peso Pluma habló sobre cómo es la relación entre artistas y empresarios, y aseguró que muchos son traicioneros y que luego “se jactan” de decir pavimentaron el camino para otras estrellas emergentes.

“Van y se paran el cuello diciendo que ellos son los que cimentaron un camino…”, dijo molesto. “Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único… perdón que me exprese así, que tiene los hue… para venir y pararse en un panel de Billboard y decirles, a todos los artistas y también a todos los que están saliendo, que se pongan truchas”, agregó.

El cantante mexicano también aprovechó para compartir un consejo para los artistas nuevos. “Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria”, dijo.

Aunque Peso Pluma dijo que no diría nombres, aseguró que la industria está repleta de muchas personas falsas y que incluso le ha tocado trabajar con algunas.

“No voy a tirar, ni decir nombres, pero hay un chingo que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa”, afirmó el artista de corridos tumbados.

Peso Pluma arremetió contra dueño del venue en California

En agosto, Peso Pluma protagonizó un altercado el dueño de un venue en que ofreció un concierto. En su show en San José, California, el cantante mexicano no dudó en arremeter contra el empresario.

De acuerdo con el diario El Universal, el intérprete de “Ella baila sola” hizo una pausa en su show en el SAP Center de San José para contar lo que había ocurrido entre él y el empresario.

“Yo sé que no es momento pero me vale ver…”, comenzó su descarga el cantante, quien siguió explicando que al llegar el dueño del lugar lo miró muy mal.

“El dueño de aquí, el dueño de aquí, de este lugar, me hizo unas caras, que hijo de su put… madr… A ver qué le debo a este cabrón”, dijo Peso Pluma.

En su intervención, el cantante instó a respetar a los artistas sin importar el lugar de donde vengan. “Así que donde quiera que estés, hijo de tu pu… ma… Te llené el lugar y te llené de billetes la pu… bolsa. Ahí nos vemos viejo”, finalizó y siguió con el show.

