Álvaro Fidalgo recibe el visto bueno de Sergio Canales para representar a México

En la selección mexicana no se duda en la naturalización de futbolistas ante la falta de piezas para un recambio generacional. Germán Berterame fue el último que tomó la decisión de representar a El Tri. Álvaro Fidalgo podría ser el próximo y Sergio Canales apoyó esta posibilidad.

El futbolista de Rayados de Monterrey reconoció que desde que llegó a la Liga MX pudo apreciar el nivel de Fidalgo. El mediocampista de las Águilas del América fue calificado como un buen jugador por parte de su compatriota.

“Es muy buen jugador. No sé, o sea, es que al final cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus experiencias. Es una carrera muy diferente a la que he tenido yo. Es verdad que al final me parece muy buen jugador desde que le he conocido aquí y muy buen chico”, dijo Canalés para TUDN.

La Federación Mexicana de Fútbol no le tiene miedo al recurso de la naturalización de jugadores. En este sentido, Sergio Canales considera que Álvaro Fidalgo podría ser un buen refuerzo para la selección azteca. Canales también reconoció que su compatriota se siente muy cómodo en México.

“Creo que obviamente que tiene un nivel muy muy bueno para darle mucho a México también y para aportar. Lleva muchos años aquí y la verdad que él se siente encantado de nuevo aquí”, agregó.

La nacionalidad de lado

A pesar de que es una práctica constante en la selección mexicana, algunas personas critican la inclusión de extranjeros en El Tri. Sergio Canales cree que lo más importante de naturalizar a un jugador es que lo entregue todo dentro del campo, más allá de sentir cierta afinidad a un país o saberse los símbolos patrios.

“Se lo ha tratado muy bien. Después yo creo que es un jugador que al final lo va a dar todo y final es lo más importante ¿No? Que defiendas la camiseta dándolo todo”, concluyó.

Álvaro Fidalgo llegó a la Liga MX en 2021. Desde entonces, el futbolista español se ha convertido en una de las piezas estelares del Club América. Con la camiseta azulcrema, Fidalgo ha jugado 169 partidos. Durante esa cantidad de encuentros ha podido marcar 11 goles, conceder 24 asistencias y darle estabilidad al mediocampo americanista.

