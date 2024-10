Javier Aguirre respaldó a Guillermo Ochoa 

La selección mexicana afrontó dos nuevas jornadas de amistosos en fecha FIFA. Una de las novedades para esta doble jornada fue la inclusión de Guillermo Ochoa. Las críticas recayeron en el “Vasco” por esta decisión. Pero Javier Aguirre no se dejó intimidar por los cuestionamientos y respaldó a “Memo”.

A pesar de que convocó a Guillermo Ochoa, el guardameta azteca no fue titular en ninguno de los dos partidos de la selección mexicana. Javier Aguirre argumentó esta decisión en que el arquero de la liga de Portugal no tiene nada que demostrar dentro de El Tri.

“Sí, lo platiqué, Memo es el que menos me tiene que demostrar algo, lo conozco de años, lo vi ayer y estaba con una molestia, un poco cansado, no hay problema. Vi a (Luis) Malagón, era un partido para él importante, el rival que es, había ruido, me gustó, estoy contento con los tres”, explicó en conferencia de prensa.

En el primer partido, ante el Valencia, el titular fue José Rangel; ante Estados Unidos, Luis Ángel Malagón fue el seleccionado. A pesar de no haber jugado, Javier Aguirre valoró la jerarquía que tiene “Memo” dentro del plantel y el vestuario azteca.

“Memo es un señor, se nota su presencia, el carisma, lo mismo que Andrés, fue un lujo verlos a los tres, Memo, Rafa y Andrés juntos, es un lujo, son 15 mundiales, se dice fácil”, agregó.

El “Vasco” destaca a Raúl Jiménez

Una de las críticas en las convocatorias de la selección mexicana es la inclusión de las “Vacas Sagradas”. Uno de los cuestionamientos, además de Guillermo Ochoa, era la inclusión de Raúl Jiménez. Pero el delantero del Fulham respondió.

Ante Estados Unidos, Raúl Jiménez fue una de las piezas estelares en El Tri con un gol y una asistencia. Jiménez tenía varios partidos sin una actuación consagratoria. Javier Aguirre destacó el rendimiento del atacante de la Premier League, otro veterano señalado en los últimos procesos.

“Raúl, lo leí, que desde que volvió; volvió muy bien, ha hecho goles, asistencias, se ve maduro, superada su lesión, esta última, quiero decir. Es un referente para nosotros, muy importante, es muy buen muchacho“, dijo Javier Aguirre.

