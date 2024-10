Javier Aguirre afirma que nunca le han impuesto jugadores en la selección mexicana

Javier Aguirre aseguró en conferencia de prensa previa al duelo de la selección de México contra la de Estados Unidos que nunca le han impuesto o insinuado siquiera que debe convocar a un futbolista en específico.

“Nunca nadie que no sea de mi cuerpo técnico se ha atrevido a insinuarme un jugador”, expresó en conferencia de prensa, antes de comentar que, de haber sucedido, no lo hubiera permitido.

“Lo único que tengo es esto, es mi patrimonio, mi equipo, y jamás en la vida nadie, nadie, nadie (ha impuesto nada). Lo digo delante del que lo quiera oír”, acotó.

Aguirre consideró necesaria esta aclaración, luego de que un reportero lo cuestionara sobre una posible limitación como entrenador, la cual desmintió.

Sobre las dos convocatorias que ha realizado desde que está al frente del equipo nacional, en las que ha dado cabida a 36 jugadores diferentes, explicó que está buscando probar futbolistas ahora que está disputando partidos amistosos para tener una plantilla bien armada cuando llegue el momento de disputar uno oficial.

“Tomamos estos partidos de preparación para ver jugadores; el mes que viene ya tendremos un partido oficial (en la Liga de Naciones de Concacaf) para meternos en la ‘Final Four’ y entonces tomaremos a los mejores“, comentó.

En torno a las críticas que ha recibido por el funcionamiento del equipo en su último partido también habló y reconoció que son algo natural, puesto que el Tri no lució bien ante un Valencia diezmado que llegaba como víctima al Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

“Las críticas vienen porque el equipo no jugó bien los 90 minutos y no gana un partido en el que era favorito. Soy autocrítico y lo de afuera me alimenta”, expresó.

México derrotó a Nueva Zelanda y empató con Canadá y el Valencia de LaLiga en los tres primeros encuentros de Aguirre en su tercera etapa como entrenador de México, luego de dirigir al Tri en los Mundiales de 2002 y 2010.

En su próximo compromiso enfrentará a Estados Unidos, un equipo que presentará 5 bajas, entre las que está su futbolista icónico Christian Pulisic, algo a lo que el “Vasco” restó importancia, ya que aseguró que aun así Estados Unidos cuenta con grandes jugadores que podrán cubrir de gran forma las ausencias.

Sigue leyendo:

· Javier Aguirre va al hospital, pero no se perderá el juego contra Estados Unidos

· México sigue en crisis al empatar 2-2 con el débil Valencia

· Edson Álvarez admite que México está en deuda con su juego

· Selección de México tendría un amistoso en enero ante un equipo argentino