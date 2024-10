Javier Aguirre acude al hospital, pero no se perderá el juego contra Estados Unidos

Este martes se encendieron las alarmas entre los aficionados del Tri, ya que, de acuerdo con reportes iniciales, el entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, abandonó la concentración del equipo para acudir a un famoso hospital de Guadalajara.

Sin embargo, antes de que crecieran los rumores, la oficina de comunicación de la selección de México apago el fuego explicando la razón por la que “El vasco” acudió a la Clínica Medyarthros, en Guadalajara, Jalisco, famosa por atender a todo tipo de atletas que requieren estudios y cirugías, no solo futbolistas, sino también de otros deportes, como Canelo Álvarez.

Según informó la cuenta oficial de X del Tri, Aguirre solamente acudió a la clínica para dar seguimiento a una cirugía a la que se sometió hace unas semanas.

“Informamos que nuestro director técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado”, se puede leer en el breve comunicado.

Adicionalmente, la cuenta de redes sociales aseguró que la presencia del “Vasco” en el banquillo esta noche para el juego del Tri contra Estados Unidos no está en duda, como se había especulado en los últimos minutos.

“Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de esta noche ante Estados Unidos”, complementa el mensaje que está acompañado por una foto donde se le ve al seleccionador esbozando una sonrisa y saludando a la cámara.

Informamos que nuestro Director Técnico, Javier Aguirre, acudió esta mañana a la Clínica de su amigo, el Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento tras la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado.



Javier se encuentra bien y dirigirá el partido de… pic.twitter.com/jwDEqM6XAv — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 15, 2024

Javier Aguirre explica por qué fue al hospital

A su salida del nosocomio, el director técnico fue entrevistado por la prensa que ya lo esperaba afuera del lugar y allí explicó por qué acudió.

“Anoche fue Rafa Ortega, quien fue compañero en Chivas, buen doctor, buen cuate y me invitó a conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y yo dije: ‘Ah, pues que me vean ahí tus pin… doctores’. Y me vieron sus doctores y está a toda mad… todo”, contó.

Sobre la versión de que se desmayó y tenía cualquier otro tipo de malestares no le quedó más que desmentirlas: “Se decían muchas cosas… No sean chismosos. Me voy a comer con el equipo”, remató.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido entre México y Estados Unidos?

México y Estados Unidos se enfrentarán este martes en un partido amistoso que se realizará en el Estadio Akron de Zapopán, Jalisco, casa de las Chivas de Guadalajara.

El encuentro podrás seguirlo a través de TUDN en punto de las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT.

Sigue leyendo:

· México sigue en crisis al empatar 2-2 con el débil Valencia

· Edson Álvarez admite que México está en deuda con su juego

· Selección de México tendría un amistoso en enero ante un equipo argentino