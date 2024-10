Aseguran que Irina Baeva ya regresó a vivir al apartamento de Gabriel Soto

En días recientes surgió el rumor de que Gabriel Soto e Irina Baeva se habían encontentado y regresado, pero eso no sería todo, pues trascendió que la actriz rusa ya estaría viviendo de nuevo en el apartamento que compartió con el galanazo mexicano antes de su mediática ruptura.

La información anterior fue dada a conocer por el paparazzo Arturo Gallegos, quien detalló que él con sus propios ojos vio el preciso momento en que la ex Aventurera entró al edificio donde se encuentra el apartamento de Soto.

“ Llegó a donde vive Gabriel Soto, por lo que les puedo confirmar que ya están viviendo juntos otra vez”, compartió el famoso fotógrafo a través de ‘Detrás de la Nota’, su canal de YouTube.

En el mismo video detalló que su encuentro con Irina Baeva se produjo tras la venta de garaje que la actriz organizó y de la que Gabriel Soto se encontraba a solo unas cuadras de distancia en una cafetería.

“Él pasó en el carro cuando le avisaron que había prensa en el lugar, pero ya no regresó”, compartió el paparazzo.

Detalló, además, que en el seguimiento que le hizo a Irina pudo notar que la actriz europea ya no se mueve sola, sino que lo hace acompañada de guardaespaldas, algo que no era para nada común en ella.

“Un dato que también me sorprende mucho es que Irina Baeva trae escoltas, y terminó en el hogar que compartió más de tres años con Gabriel Soto, por lo que me atrevo a confirmar que regresaron. Se ve que es una pareja bastante tóxica y que no terminan de terminar”, remató.

