Cómo elegir el asiento infantil para auto más seguro para tu hijo

El asiento infantil de tu hijo es su principal protección en caso de accidente, por lo que es importante elegir el más seguro para su etapa de desarrollo

By Michelle Naranjo

La creencia común es que los padres deben mantener a los niños en un asiento infantil para auto hasta que ya no quepan debido a su altura o peso. Sin embargo, los resultados de nuestras pruebas de choque, junto con el hecho de que muchos bebés dejan de caber en su asiento en función de la altura y no del peso, ayudan a definir ese punto de transición.

Después de informar sobre asientos infantiles para auto durante décadas, Consumer Reports ahora recomienda a los padres que cambien a sus hijos de los asientos infantiles a los asientos convertibles orientados hacia atrás cuando cumplan un año para evitar posibles lesiones en la cabeza.

Aunque todos los asientos infantiles para auto comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con las normas de seguridad federales, nuestras pruebas de choque determinan si un asiento infantil ofrece un margen adicional de seguridad más allá de las normas gubernamentales.

A través de estas rigurosas pruebas, hemos probado asientos infantiles, asientos convertibles, asientos “todo en uno”, asientos elevados y asientos con arnés, y hemos identificado más de 50 asientos infantiles para recomendar a los lectores en diferentes categorías.

Pero ¿qué tipo de asiento infantil necesitas y cuándo debe usarlo tu hijo?

Diferentes tipos de asientos infantiles para el auto

Consumer Reports recomienda que los niños pasen por tres tipos de asientos infantiles a medida que vayan creciendo para asegurarse de que estén en el asiento infantil más seguro para su peso, tamaño y edad. Estas son algunas pautas que hay que tener en cuenta.

un asiento infantil desmontable orientado únicamente hacia atrás , que se fije y se quite de una base asegurada al vehículo. Los bebés de hasta 1 año o 30 libras deben viajar en, que se fije y se quite de una base asegurada al vehículo.

un asiento convertible, o “todo en uno” , que primero se instala orientado hacia atrás y luego se cambia hacia adelante a medida que el niño crece. Mantén a tu hijo en la posición orientada hacia atrás al menos hasta que tenga 2 años o hasta que supere el límite de altura o de peso de su asiento. A la edad de un año, deben pasar a, que primero se instala orientado hacia atrás y luego se cambia hacia adelante a medida que el niño crece. Mantén a tu hijo en la posición orientada hacia atrás al menos hasta que tenga 2 años o hasta que supere el límite de altura o de peso de su asiento.

Cuando tu hijo ya no quepa en su asiento convertible (generalmente alrededor de los 4 años), debe pasar a un asiento elevado o booster seat , que lo eleva para permitir que el cinturón del coche se ajuste con seguridad.

Para obtener más información, consulta nuestra cronología de asientos infantiles para el automóvil, que responde a otras preguntas, como cuánto tiempo debe permanecer tu hijo sentado en el asiento de atrás (hasta los 13 años) y si puedes volver a usar el asiento infantil de tu hijo (sí puedes, pero antes asegúrate de que la fecha de caducidad no esté vencida).

Asegúrate de consultar también nuestro artículo sobre lo que debes y no debes hacer con el asiento infantil, que reúne consejos de los técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles de Consumer Reports y la Academia Americana de Pediatría para mantener a tu bebé seguro dentro y fuera del automóvil.

¿Cuánto tiempo debo mantener el asiento infantil de mi hijo orientado hacia atrás?

Una vez que tu hijo pase a un asiento convertible, Consumer Reports y la Academia Americana de Pediatría recomiendan mantenerlo orientado hacia atrás hasta que tenga al menos 2 años o alcance el límite máximo de peso o altura para un asiento convertible o “todo en uno”. ¿Por qué? Porque los datos de accidentes muestran que hay un menor índice de lesiones en la cabeza y la columna cuando los niños viajan orientados hacia atrás.

No solo es mejor mantener a tu hijo orientado hacia atrás hasta los 2 años, sino que además lo exige la ley en muchos estados. El incumplimiento puede resultar en una multa.

Los fabricantes de asientos infantiles para auto también se están uniendo a esta recomendación. Muchos incluyen etiquetas e instrucciones que indican una edad mínima de 2 años para usar el asiento orientado hacia adelante. En nuestras calificaciones, solo los modelos Baby Trend Trooper y Cover Me permiten cambiar a la orientación hacia adelante al año de edad, algo que CR no recomienda.

Es fácil suponer que la transición de un asiento infantil a uno convertible o “todo en uno” es el momento adecuado para cambiar también a una posición orientada hacia adelante. Pero un cambio de tipo de asiento no debería significar un cambio de orientación. Los asientos convertibles o “todo en uno” se pueden instalar tanto en la posición orientada hacia atrás como hacia adelante. Este será probablemente el asiento que tu hijo usará durante más tiempo.

Podrías pensar que tu hijo parece incómodo viajando orientado hacia atrás, pero las investigaciones han demostrado que los niños se sienten igual de cómodos, o incluso más, viajando de esta manera que los que viajan hacia adelante. Los niños son mucho más flexibles que los adultos, por lo que aunque sus piernas dobladas parezcan incómodas, probablemente no lo sientan así.

Cómo prueba CR los asientos infantiles para auto

Evaluamos los asientos infantiles probándolos en un cojín de asiento que representa mejor las dimensiones y la firmeza de los asientos de los vehículos actuales, en lugar del equipo de pruebas más plano que exige el gobierno.

Contratamos a un laboratorio externo para que realice simulacros de choques frontales a 35 mph, evaluando la capacidad de un asiento para ofrecer un nivel de seguridad adicional más allá de la norma federal. También realizamos pruebas añadiendo una superficie simulada en el respaldo del asiento delantero que se asemeja al entorno de un vehículo real. (En comparación, las pruebas gubernamentales se realizan a 30 mph y no incluyen un respaldo de asiento simulado).

Los técnicos certificados en seguridad infantil de CR instalan cada asiento en todas las posiciones exclusivas de los asientos traseros de cinco tipos diferentes de vehículos. Evaluamos lo fácil que es instalarlo en cada orientación permitida y utilizando los anclajes LATCH y el cinturón de seguridad del vehículo.

En nuestro Centro de Pruebas de Automóviles, los técnicos certificados en seguridad infantil de CR evalúan la facilidad de uso de cada asiento. Esto incluye, entre otros aspectos, la claridad de las instrucciones, la instalación, el ajuste del arnés y el peso del asiento.

Los resultados de nuestras pruebas de choque en la posición orientada hacia atrás mostraron que un maniquí que representaba a un niño de 12 meses se mantuvo protegido del impacto de la cabeza contra el respaldo del asiento delantero simulado en el 99% de los modelos convertibles y “todo en uno” que probamos. Por el contrario, al utilizar el mismo tamaño de maniquí en asientos infantiles, el 57% de los asientos permitían el contacto con la cabeza. Las investigaciones demuestran que cuando un niño sufre una lesión grave en un choque, a menudo se debe al contacto de la cabeza con algún componente del interior, como el respaldo del asiento delantero.

¿Cómo instalar un asiento infantil para el auto?

El asiento infantil no solo debe ajustarse a tu hijo, sino también a tu vehículo. Si no puedes probar el asiento antes de comprarlo, asegúrate de que puedes devolverlo o cambiarlo si no funciona.

Estos son algunos consejos que te ayudarán a instalar un asiento infantil en tu vehículo:

Lee cuidadosamente los manuales de instrucciones tanto del automóvil como del asiento infantil.

Comprueba el ángulo de inclinación de los asientos infantiles orientados hacia atrás. Esto es fundamental, sobre todo para los recién nacidos. Un asiento demasiado vertical puede hacer que la cabeza del bebé se caiga hacia adelante, lo que puede obstruir su respiración. Busca asientos orientados hacia atrás que tengan un indicador de nivel incorporado para ayudarte a reclinar el asiento correctamente.

Los asientos infantiles se pueden instalar utilizando los cinturones de seguridad de tu coche, pero a menudo es más fácil lograr un ajuste seguro utilizando el sistema LATCH, un sistema estandarizado de anclaje incorporado en la mayoría de los vehículos desde septiembre del 2002.

Para asegurar un asiento infantil orientado hacia adelante, coloca y ajusta siempre la correa superior, ya sea que el asiento esté instalado con los anclajes inferiores o con el cinturón de seguridad.

Es posible que tengas que quitar el reposacabezas del vehículo para que un asiento orientado hacia adelante se ajuste correctamente al respaldo del vehículo.

Asegúrate de que el arnés esté lo suficientemente ajustado; no deberías poder pellizcar ninguna parte de la tela en el hombro de tu hijo.

Visita safekids.org para ver dónde y cuándo puedes ir a que revisen la instalación de tu asiento de forma gratuita. También puedes consultar el sitio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para encontrar un técnico o una estación de inspección local.

¿Qué es una pata de apoyo?

Los asientos infantiles han mejorado mucho desde que se diseñaron por primera vez a principios de la década de 1960, y ese progreso continúa. Un avance, que es más común en Europa, es la “pata de apoyo” (load leg).

Las patas de apoyo, también conocidas como soportes de carga o patas de soporte, brindan un apoyo adicional a un asiento infantil al extender una barra desde la base del asiento hasta el suelo del vehículo. Dan más estabilidad al limitar el movimiento hacia adelante del asiento durante un choque, lo que ayuda a reducir la transferencia de energía del choque a tu hijo en caso de un accidente.

Las patas de apoyo, o soportes de carga (como se muestra en la imagen), brindan soporte adicional al asiento para bebés al extender una barra desde la base del asiento hasta el suelo, limitando el movimiento hacia adelante del asiento durante un choque.

Nuestros resultados de pruebas de choque muestran una disminución del 46% en el riesgo de lesiones en la cabeza en asientos infantiles con una pata de apoyo, en comparación con los asientos que no la tienen. Hay que tener en cuenta que no todos los fabricantes de vehículos permiten el uso de asientos con patas de apoyo, o limitan las posiciones de los asientos. El manual del propietario del Chrysler Pacifica con los asientos plegables Stow ’n Go en la fila central prohíbe específicamente el uso de una pata de apoyo porque los compartimentos para guardar los asientos del coche pueden no soportar la fuerza adicional generada durante un choque.

Consulta el manual del propietario para confirmar si es compatible con asientos con pata de apoyo. Los asientos con pata de apoyo pueden ser más caros que otros modelos, pero también existen modelos más económicos. Los asientos más económicos siguen siendo seguros si se utilizan e instalan correctamente, pero los asientos con una pata de apoyo pueden ofrecer un nivel adicional de seguridad.

