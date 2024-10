Fernando Gago se defiende y explica por qué no traicionó a Chivas

Fernando Gago, el DT que dejó a Chivas y se fue a Boca Juniors insiste en que “actuó bien” y explicó por qué no considera que traicionó al club rojiblanco, tal y como se le acusa en México.

Desde hace cerca de un mes iniciaron los rumores sobre el interés de Boca Juniors de llevarse al DT de Chivas y, a partir de ese momento, se le vinculó directamente con el club xeneize. Cuando periodistas le cuestionaban si se iría, él siempre respondía que no tenía propuestas de Argentina, por lo que se asumía que se quedaría.

Evidentemente esto no sucedió y desde que se confirmó su salida de la Liga MX y su incorporación a Boca Jrs. diversos medios y muchos aficionados lo calificaron de “mentiroso” y hasta “traidor”; sin embargo, el DT ofreció su versión poco después de ser presentado como el nuevo entrenador del club argentino y es completamente diferente a la que se había divulgado.

En conferencia de prensa, el director técnico se defendió diciendo que era verdad que él no tenía propuestas, que no sabía nada y que había testigos de que él se enteró de su llegada a Boca apenas una semana antes y que el cambio sucedió muy rápido.

“Se habló (de la salida) durante tres o cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado. El que me quiere creer, que me crea. Tengo testigos y lo saben, de última pidan el registro de llamadas. Se habló durante mucho tiempo. Mis amigos me preguntaban y les decía que no me habían llamado”, explicó.

Sobre los señalamientos y las críticas que sigue recibiendo en México, Gago se limitó a decir que él actuó bien y está contento trabajando con el club de sus amores.

“Entiendo la opinión, pero, repito, considero que actué bien, de buena manera. Tenía una cláusula de rescisión y estaba a pedido del club cuando firmé. Ahora disfruto y, como dije ayer, vuelvo a mi casa, al lugar donde crecí y estoy muy contento y emocionado“, respondió “Pintita”, quien disputó 10 temporadas con los Azul y Oro.

Sobre si fue difícil la decisión de abandonar a Chivas, él DT aclaró que no.

“Tomé la decisión que mejor creía para mí, la tomé muy fácil, pero he leído y escuchado que muchos no me creían”, concluyó.

Contrato sin cláusula de rescisión

Extraoficialmente se dice que Gago firmó un contrato con los xeneizes por dos años con opción a uno más. Lo curioso es que su vínculo no incluiría cláusula de rescisión, por lo que tendrá que completar el plazo determinado sin objeción y sin que él u otro club puedan pagar dinero por su salida, ya que una separación de caminos solo se dará en caso de que el club decida cesarlo.

Lo anterior sería para evitar una posible salida del DT “por la puerta de atrás”, como ya lo hizo con Chivas.

Fernando Gago debutará con Boca Juniors el próximo sábado en su visita a Victoria contra Tigre; en México las Chivas recibirán a Pachuca el mismo día en el Estadio Akron, aunque aún sin confirmar quién saldrá al banquillo.

