Kany García: en una etapa bien mexicana

Mucho antes del estreno de su más reciente álbum, “García”, Kany García sabía que este disco tenía todo para romperla.

Y no se equivocó.

Una serie de colaboraciones, salir de su zona de confort y seguir sus impulsos como artista fue todo lo que Kany necesitó para llevar su carrera de más de quince años a un nivel que quizá ni ella se imaginó.

“Ha habido un proceso evolutivo natural”, dijo. “Y creo que cada artista lo maneja en tiempos distintos de su carrera; algunos descubren sonidos nuevos rapidito, algunos arrancan a mitad del camino, y a algunos les pasa como a mí, que todavía siento que me estoy descubriendo”.

El disco tiene como invitados a Christian Nodal, Edén Muñoz y Carín León, todos ellos intérpretes de música regional mexicana. Además a Carla Morrison, también mexicana, que canta pop alternativo.

Los temas “La siguiente”, “Llorar por ella” y “Te lo agradezco”, que corresponden, respectivamente a Nodal, Muñoz y León, así como “Que vuelva”, de Morrison, tienen millones de vistas cada uno en el canal de YouTube de Kany.

“En la parte creativa como que quise explorar nuevos productores, escribir con gente más joven”, dijo la artista de 42 años. “Quise atreverme a hacer cosas que no había hecho”.

Y el experimento no pudo haber salido mejor. Este mes, Kany se comenzó el “García Tour 2024”, la gira más extensa que jamás haya realizado por Estados Unidos y que llegará esta semana al teatro Youtube de Los Angeles y el 27 de octubre al Madison Square Garden de Nueva York.

“Este álbum yo me sentí como si hubiese anticipado que algo iba a pasar; pero no, fue algo muy intuitivo”, dijo la cantante puertorriqueña. “Luego de eso me enamoré del [género] regional”.

Además de lo extenso, el tour llegará a algunas ciudades que Kany nunca había visitado, y a donde regresa, se trata de locales mucho más grandes que los que solía visitar antes de “García”.

“Cuando eso sucede, me dice mucho a mí del trabajo que hemos hecho, del cariño de la gente, y me emociona mucho que estas cosas me pasen”, dijo.

Se puede decir entonces que Kany está en una etapa muy mexicana, porque en los videclips hasta se la ve con sombrero tipo tejano y botas vaqueras.

“No sé si será una etapa o una década”, dijo. “No sé cuánto durará, pero me lo disfruto mucho y la gente lo agradece en los shows porque es como si le hubiéramos añadido otros colores y sabores”.

En detalle:

Qué: Kany García

Cuándo: hoy jueves17 de octubre, a las 8 pm

Dónde: teatro Youtube, 1011 Stadium Dr., Inglewood

Boletos: ticketmaster.com