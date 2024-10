Messi sin síndrome de ansiedad por jugar el Mundial 2026

El astro de la selección de Argentina, Lionel Messi, no quiso comprometerse a participar en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y expuso que actualmente hay otras cosas más importantes como vivir la vida en el día a día.

Consultado sobre sus planes al corto, mediano y largo plazo en la ceremonia de entrega del Premio Marca América, el líder de la selección albiceleste, actual campeona del mundo en el pasado certamen de Qatar 2022, expuso que no se pone ese objetivo, sino vivir el día a día y estar bien.

“Siempre dije que las cosas pasan por algo, no me adelanto a los acontecimientos y más ahora que vivo el día a día, trato de disfrutar de todo lo que me pasa en cada momento y cuando llegue el momento se verá. No me gusta acelerar los tiempos, ni mirar más allá”.

También añadió para dejar clara su postura sobre jugar en la justa mundialista del 2026 que: “Disfrutar el día a día y ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz, porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago soy feliz y bueno no miro más que eso, de si voy a llegar o no, la verdad no me pongo como objetivo llegar, sino vivir el día a día y estar bien”.

Ha alcanzado todos sus sueños

En el evento, Messi reconoció que la vida ha sido muy satisfactoria y que le ha permitido alcanzar muchos de sus sueños de cuando era niño y empezaba a jugar a la pelota: “Gracias a Dios pude cumplir todos mis sueños. Puede lograr mucho más de lo que había soñado cuando era chico. Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar un Mundial, que creo que es el trofeo que todos queremos”, explicó.

“Cuando empezamos tuve la suerte de ganar muchísimos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. Ganar títulos también en el París (Saint-Germain), llegar acá y ganar títulos. La verdad es que no puedo pedir más, pero estamos cerquita de poder conseguir algún otro más y el objetivo es intentarlo como siempre”, dijo Messi con el orgullo dibujado en el rostro.

Los 103 títulos de su carrera

Respecto a los 103 títulos que ha alcanzado a lo largo de su brillante trayectoria, Lionel Messi expuso que: “Me encanta jugar al fútbol, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poquito me tocó estar en Argentina y disfrutar de un Monumental repleto, feliz por ver a la selección, coreando mi nombre, el de mis compañeros y eso la verdad que para mí es lo máximo. He luchado muchísimo y he pasado muchas malas en Argentina para que llegue este momento y hoy lo disfruto más que nunca”, comentó.

El líder de la selección de Argentina también aseguró que se ha recuperado satisfactoriamente de los malos momentos que sufrió y que lo apartaron del campo de juego por algunos meses: “Estoy bien físicamente” y listo para terminar de la mejor manera con otro título, la temporada de la MLS con el Inter Miami”.

Y a manera de colofón, Messi aplaudió la elección de los dos artistas de Cataluña y Argentina. “Son las dos casas que me representan, donde fuimos felices y somos felices junto con mi familia. Y hoy nos toca estar en un lugar en el que también somos muy felices, que estamos disfrutando muchísimo de la ciudad, del club, de la gente nueva”, concluyó.

