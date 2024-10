Juez ordena al gobierno de Florida que cese sus amenazas a anuncios sobre el aborto

Un juez federal de Florida ordenó el jueves al gobierno estatal que deje de amenazar a las estaciones de televisión con cargos criminales si emiten un anuncio político en apoyo de un referéndum que derogaría la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación y que se decidirá por votación en las elecciones de 2024.

El magistrado Mark Walker, con tribunal en Tallahassee, la capital del estado, emitió una Orden de Restricción Temporal en la que señaló que el estado “ha cruzado la línea de defender su oposición a la Enmienda 4 a censurar el discurso”.

La orden del juez Walker se da como resultado de una demanda judicial que interpuso el miércoles Floridians Protecting Freedom (FPF), un grupo que está detrás de la campaña a favor de la Enmienda 4, que busca consagrar en la Constitución estatal el derecho al aborto y sobre la que los votantes deberán decidir en las elecciones.

La querella de FPF estuvo dirigida, entre otros, contra el Departamento de Salud de Florida, que a comienzos de este mes envió varias cartas a televisoras locales en las que amenazó con entablarles procesos penales si no cesaban de emitir un anuncio de esta campaña, lo que llevó a por lo menos una estación a retirar la publicidad.

El anuncio en cuestión, que el gobierno estatal califica de “falso” y que puede poner en riesgo la vidas de embarazadas, presenta a una madre con 20 semanas de gestación que ha sido diagnosticada con cáncer cerebral terminal, y quien dice que se ha visto perjudicada a raíz de la prohibición del aborto en Florida a partir de las seis semanas de embarazo.

En su escrito, el magistrado ha afirmado que “el gobierno no puede excusar su censura indirecta del discurso político simplemente declarando que el discurso desfavorable es ‘falso'”.

El juez Mark Walker dijo que las acciones del estado equivalen a “coerción inconstitucional” y violan la Primera Enmienda.

“Ya sea que se trate del derecho de la mujer a elegir o del derecho a hablar sobre ello”, escribió Walker, “la Primera Enmienda prohíbe al Estado de Florida pisotear la libertad de expresión de los defensores del derecho al aborto”.

La directora de campaña a favor de esta enmienda, Lauren Brenzel, saludó la Orden de Restricción Temporal emitida por el juez, la cual constituye “un triunfo para todos los floridanos que creen en la democracia y la santidad de la Primera Enmienda”, la cual consagra la libertad de expresión y credo en EE.UU.

“El tribunal ha afirmado lo que hemos sabido desde el principio: el gobierno no puede silenciar la verdad sobre la prohibición extrema del aborto en Florida. Es una prohibición mortal que pone en riesgo la vida de las mujeres”, añadió Brenzel.

La Enmienda 4, que con su consagración en la Constitución pretende evitar la interferencia del gobierno estatal en cuestiones relacionadas al aborto, requerirá al menos el 60% de votos favorables para ser aprobada.

Una encuesta de The New York Times, realizada entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, reveló que el 46% de los posibles votantes dijo que votaría a favor de la Enmienda 4, contra el 38% que no la apoya.

