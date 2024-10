Danilo Carrera revela lo que hizo Julián Gil cuando él comenzaba su carrera de actor

Julián Gil, reconocido por su talento como actor, presentador, diseñador y empresario, también ha dejado su huella como mentor de Danilo Carrera.

El ecuatoriano, quien deslumbró en la alfombra azul de los Latin Billboard con un elegante traje verde de terciopelo, compartió que esa pieza formaba parte de la línea de ropa de Gil, un gesto que simboliza la profunda admiración que siente hacia su colega.

“Es una de las personas más influyentes de mi carrera”, confesó Carrera, agradeciendo públicamente el apoyo que ha recibido de Gil desde que comenzó en el mundo de la actuación. Durante la gala, Carrera aprovechó la ocasión para impulsar la marca de su amigo y mentor, afirmando: “Desde que empecé me apoyó muchísimo, así que no podía dejar pasar la oportunidad de la noche más importante de la música venir vestido de él”.

El gesto de humildad de Gil hacia Carrera

Además, Carrera, quien actualmente protagoniza la serie de Telemundo “Sed de Venganza”, reveló cómo Gil fue fundamental en su desarrollo como actor. “Me dio muchos consejos cuando empecé, y por eso estoy donde estoy”, señaló Carrera, aludiendo a la influencia que tuvo el argentino en su éxito profesional. A su llegada a México, Gil fue uno de los primeros en brindarle guía y amistad, fortaleciendo una relación de mutua admiración.

Carrera también dedicó unas palabras de elogio a Gil: “Julián hace todo bien, así que: ‘Julián, tú muy bien. Yo sigo tus pasos'”. Este reconocimiento no solo refleja el agradecimiento de Carrera hacia su mentor, sino también la profunda amistad que los une, demostrando que el apoyo de Gil ha sido clave en su trayectoria.

¿Cuándo lanzó su marca Julián Gil?

El 2024 ha marcado un año de gran crecimiento artístico para Julián Gil. El talentoso actor y presentador se unió a la familia de Univisión como conductor de un programa vespertino, consolidando su presencia en la televisión.

Además, Gil incursionó en el mundo de la moda con el lanzamiento de su propia línea de ropa, enfocada en trajes para caballero hechos a la medida. Esta colección se distingue por el lujo y la sofisticación, con telas que incluyen materiales exclusivos como oro y diamante.

De acuerdo con Univisión, las telas utilizadas en esta colección son importadas y están confeccionadas con materiales de la más alta calidad, lo que refuerza el carácter exclusivo de cada prenda. “Yo siempre he estado vinculado al mundo de la moda. Me encanta la elegancia, me encanta el tema fashion. Y comencé en las pasarelas”, comentó Gil en una entrevista para la cadena. Con este nuevo emprendimiento, Julián Gil fusiona su pasión por la moda y su amor por el arte, llevando su carrera a un nuevo nivel.

