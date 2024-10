LAFC le arrebata al Galaxy el liderato de último minuto

LAFC aseguró la noche del sábado el primer puesto de la Conferencia Oeste de la MLS, después de una lucha muy cerrada contra el Galaxy la mayor parte del campeonato.

Los Black & Gold amarraron la posición en la última jornada del campeonato, luego de derrotar 3-1 a San Jose Earthquakes en combinación con la caída del Galaxy a manos del Houston Dynamo por 2-1.

LAFC se encontraba tres puntos debajo del líder antes de iniciar la semana final y necesitaba ganar por diferencia de dos goles, además de una derrota por cualquier marcador del Galaxy. El panorama no lucía alentador para el equipo dirigido por Steve Cherundolo; sin embargo, la hazaña se logró y terminaron en la cima del Oeste.

De esta manera, ambos equipos terminaron la temporada regular con récords idénticos de 19-8-7 (64 puntos), pero el gol de Marlon en el minuto 91 le dio al LAFC la ventaja de dos goles que necesitaba para tomar el primer puesto en la Conferencia Oeste en un desempate por diferencia de goles.

En el duelo contra los Quakes las cosas no pintaban bien para el LAFC frente a sus fans en el Banc of California Stadium, ya que tras 45 minutos transcurridos de su partido estaban 0-1 abajo en el marcador con un gol de Yackson Yueill y un funcionamiento que dejaba mucho que desear, ya que no pudieron tocar ni una vez la puerta de su rival.

Pero en la segunda mitad los Black & Gold compensaron todo lo sucedido en la primera parte y volvieron irreconocibles a la cancha, produciendo 11 disparos al marco y anotando tres goles.

Denis Bouanga empató para el LAFC en el minuto 64, recogiendo un mal despeje dentro del área penal y tirando un riflazo que superó al portero de San José, Daniel, para empatar el marcador a uno.

Once minutos después, solo 28 segundos después de ingresar al juego, Eduard Atuesta puso al LAFC arriba en el marcador por primera vez en el juego, haciendo una gran jugada con Kei Kamara en la parte superior del área antes de disparar un tiro raso con la derecha que se fue al poste, poniendo el marcador 2-1 en el minuto 75.

El LAFC, que todavía necesitaba al menos un gol más para tener una oportunidad de ganar el Oeste, siguió presionando y dejó solo a Amahl Pellegrino de San Jose para una escapada, pero el portero del LAFC, Hugo Lloris, hizo una salvada a quemarropa tras un disparo a corta distancia en el minuto 88. Apenas unos minutos después, en el primer minuto del tiempo añadido, el LAFC anotó el tercero cuando Marlon cabeceó un tiro libre de Atuesta y anotó el primer gol de su carrera en la MLS, lo que le dio al LAFC la victoria por 3-1.

Mira los goles del LAFC aquí.

¿Contra quién jugarán LAFC y LA Galaxy en playoffs?

El beneficio de terminar como líderes implica que el LAFC abrirá los playoffs y contra el ganador del partido de comodines del miércoles próximo entre los Vancouver Whitecaps y los Portland Timbers. La fecha y hora del primer juego de esa serie al mejor de 3 de la primera ronda se anunciará pronto.

Por su parte, el Galaxy se enfrentará a los Colorado Rapids, en el cruce que enfrenta al segundo lugar contra el séptimo de la conferencia el próximo fin de semana en una serie de tres partidos donde avanzará el que gane dos.

