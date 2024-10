Listos los playoffs de la MLS: Equipos clasificados, cruces y sistema de competencia

La temporada regular de la MLS llegó a su fin y ya tenemos a los 14 equipos clasificados a los cuartos de final más los 4 comodines que buscarán meterse a los últimos dos lugares para disputar el campeonato de la liga estadounidense.

La carrera rumbo al título la encabezan Inter Miami, equipo que gobernó de forma indiscutida la MLS y la Conferencia Este, y el LAFC, que le arrebató de último minuto el liderato de la Conferencia Oeste al Galaxy. Ellos consiguieron el número 1 de cada llave y enfrentarán al 8, que saldrá de cada duelo de comodines.

Los juegos de comodines de la MLS

La acción por estos últimos lugares en los playoffs comienza el martes con el duelo de comodines de la Conferencia Este, entre Montreal FC y Atlanta United, mientras que en la Conferencia Oeste, al día siguiente, se verán las caras los Vancouver Whitecaps y los Portland Timbers. Esto será a un solo juego en edición directa

El ganador del primer duelo disputará los cuartos de final contra Inter Miami y el vencedor del segundo enfrentará al LAFC en la misma instancia.

Los cruces de cuartos de final de la MLS

Además de los antes mencionados, los duelos que ya están definidos son:

En la Conferencia Este:

Columbus Crew vs. New York Red Bulls

FC Cincinnati vs. New York City FC

Orlando City vs. Charlotte FC

En la Conferencia Oeste:

LA Galaxy vs. Colorado Rapids

Real Salt Lake vs. Minnesota United

Seattle Sounders vs. Houston Dynamo

Todos estos juegos se disputarán entre el viernes 25 y el martes 29 de octubre.

Sistema de competencia

En los cuartos de final, o primera ronda, los duelos se disputarán a dos de tres partidos, alternando sedes entre los involucrados e iniciando en el estadio del equipo que haya obtenido más puntos en la temporada regular; si es necesario un tercer duelo, se disputará en casa del que fue anfitrión en el primero. El que gane dos juegos avanza a la siguiente ronda.

Las semifinales y la final de conferencia serán a un solo juego en el estadio del equipo mejor clasificado.

Por último, el partido por la MLS Cup se disputará en diciembre entre el campeón de la Conferencia Este y el de la Conferencia Oeste, el local será el equipo con mejor desempeño en la temporada regular.

