AARP, lista para informar a los adultos mayores sobre las elecciones del 5 de noviembre

Este mes muchos californianos recibieron su boleta de votación por correo y la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP) está lista para compartir información y apoyara los adultos mayores para que puedan expresar su voz.

Luis Campillo, director regional del AARP en Los Ángeles, subrayó que independientemente de que sean miembros o no, la organización luchará por los adultos mayores.

“AARP lucha por ellos todos los días”, explicó Campillo. “No solo aquí en California, sino en todo el país”.

Agrega que actualmente la organización se enfoca en luchar por cosas que afectan a los adultos mayores como: asegurar que haya vivienda asequible, mejores opciones de transporte, más banquetas transitables, programas sociales para apoyar la conectividad social y apoyo para la nutrición.

Desde 1958, la organización AARP ha luchado por las prioridades de adultos mayores y cuenta con miembros en cada distrito congresional en los Estados Unidos.

La organización sin fines de lucro es 100 por ciento no partidista y no apoya o contribuye a candidatos, partidos o campañas políticas.

Desde 1958, AARP ha luchado por los derechos de los adultos mayores, incluyendo su derecho a votar. Crédito: AARP | Cortesía

En el sitio web aarp.com/cavota, la organización tiene información sobre las elecciones: fechas clave, cómo votar en California, cómo inscribirte para votar y formas de votar.

Campillo reconoce que los adultos mayores tienden a votar más que cualquier otro grupo y es importante que los candidatos sean conscientes de sus necesidades.

“En las últimas elecciones intermedias, las personas de 50 años o más representaban aproximadamente el 61% del electorado y sabemos que en las últimas elecciones presidenciales, aquí en California, representaban el 50%”, dijo Campillo. “Sabemos que ellos serán los que marcarán la diferencia en las elecciones”.

A finales del 2023, AARP realizó la encuesta estatal ‘Ella es la Diferencia en California’ que exploró las prioridades y preocupaciones de las mujeres votantes mayores de 40 años.

Más de 1,600 participantes, incluyendo 243 votantes latinas fueron incluidos en el estudio.

La investigación exploró puntos de vista sobre las prioridades electorales y de votación, la vivienda, el cuidado a largo plazo, la seguridad financiera y los programas federales como Medicare y el Seguro Social.

Encontraron que latinas en California están preocupadas por una amplia variedad de temas incluidos: empleo y economía (90%), derechos de los votantes (89%), inflación y aumento de precios (89%), costo de vivienda (86%) y educación (86%).

La organización AARP subraya que las prioridades de las latinas son similares a las mujeres en general, pero las latinas dan mayor prioridad al costo de la vivienda, los impuestos y la inmigración, en comparación con el resto de las mujeres mayores de 40 años de California.

La encuesta también encontró que el 47% de latinas tienen dificultades financieras, mientras que el 41% viven cómodamente, pero no están aumentando sus ahorros y sólo el 10% lo hace.

Al evaluar un candidato, el 91% de latinas dice que los valores de los postulados son muy importantes, seguido por su experiencia, 80%, y el partido político o ideología que representan, 76%.

Además, menos de la mitad dice que la familia, los atributos personales y la religión de un candidato son factores muy importantes.

A principios de octubre, la organización AARP publicó una entrevista con los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump centrada en los temas del seguro social, el seguro médico del estado, el cuidado y otros temas que afectan a los adultos mayores.

En respuesta a una pregunta sobre el déficit del seguro social que se espera en los próximos 10 años, los candidatos explicaron sus diferentes soluciones.

Trump:

“Lo protegeremos con el crecimiento. No quiero hacer nada que tenga que ver con el envejecimiento. No lo haré. Como saben, estuve allí durante cuatro años y nunca pensé en hacerlo. No voy a hacer nada con la Seguridad Social…”.

Harris:

“La manera en que vamos a lidiar con esto para asegurarnos de que los recursos y, por lo tanto, los beneficios del programa de Seguridad Social estén ahí para las personas mayores, es haciendo que los multimillonarios y las grandes corporaciones paguen su parte justa en impuestos y usen ese dinero para proteger y fortalecer la Seguridad Social a largo plazo”.

Aunque las elecciones presidenciales son muy importantes, Campillo dice que aún es más importante participar en elecciones locales.

“Muchos de nosotros estamos pensando en los candidatos para presidente cuando en realidad hay tantos candidatos a nivel local o estatal que tienen un impacto mayor en nuestras vidas”, dijo Campillo.

“Es importante que estemos más involucrados y votemos incluso cuando no sean elecciones presidenciales”, agregó.