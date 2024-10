Fernando Alonso rinde honores a Franco Colapinto y Williams en Estados Unidos

El Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 en su temporada 2024 se llevó a cabo el fin de semana pasado y tuvo una gran actuación por parte del piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, y tuvo un duelo particular con el ex campeón del mundo español, Fernando Alonso, quien a pesar de haber partido en la séptima posición de la parrilla, luego de la sanción recibida por parte del inglés George Russell, el asturiano no pudo conseguir sumar puntos en el Circuito de las Américas de Austin.

Aston Martin, equipo para el que corre Fernando Alonso, se suponía que traería mejoras luego del parón, pero al menos en Estados Unidos los mismos no se pudieron apreciar, y Williams pudo aprovechar esto, sacando provecho con el piloto argentino.

Williams al mando de la zona media del campeonato

De hecho, tal y como señaló el propio Fernando Alonso, los británicos lideran ahora la zona media del campeonato de constructores, lo que hace mucho más competitiva la campaña actual de la máxima categoría del automovilismo profesional. Luego de la carrera, en su comparecencia ante los medios de comunicación, Alonso felicitó y tuvo palabras de reconocimiento para su colega y rival, Franco Colapinto.

Alonso sobre Colapinto

“Hoy no había lucha, iba un segundo más rápido que nosotros, el Williams es el nuevo McLaren de la zona media”, señaló el dos veces campeón de la Fórmula 1.

Sobre el resultado de la carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos, Alonso tan solo se limitó a resignarse ante la realidad que vive actualmente la escudería Aston Martin.

“Al final ibas a tener tu posición natural, que en la carrera fue el 14º, algo que preveíamos, no es una sorpresa. La sorpresa fue en la clasificación, que octavo no era lo normal”, comentó Fernando.

Sigue Leyendo:

Franco Colapinto reveló detalles sobre su gran rendimiento en el Gran Premio de Estados Unidos – La Opinión

Sergio “Checo” Pérez preocupado de cara al Gran Premio de México – La Opinión

“Fue una carrera complicada”: Checo Pérez tras llegar séptimo en el GP de Estados Unidos – La Opinión