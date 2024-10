Investigan posible secuestro de un estadounidense en una ciudad costera de Filipinas

Autoridades informaron que se está realizando una búsqueda en Filipinas después de que la policía recibió informes de que un grupo de hombres armados disparó a un ciudadano estadounidense en la pierna cuando fue secuestrado y llevado en una lancha rápida.

El secuestro se produjo en la ciudad costera de Sibuco, en la provincia sureña de Zamboanga del Norte, el jueves por la noche.

El FBI dijo a Fox News Digital el lunes por la mañana que está al tanto de los informes de presuntos secuestros y que está coordinando con el Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales.

La policía regional identificó al estadounidense como Elliot Onil Eastman, de 26 años, de Vermont.

“Confirmamos que hubo un informe sobre el supuesto secuestro de un ciudadano estadounidense. Queremos asegurar al público, en particular a la comunidad de Sibuco, que estamos haciendo todo lo posible para garantizar la recuperación segura de la víctima”, dijo la policía regional en un comunicado obtenido por The Associated Press.

Un residente de Sibuco dijo a la policía que cuatro hombres vestidos de negro y armados con rifles M16 se presentaron como agentes de policía antes de llevarse a Eastman por la fuerza, según dos informes policiales vistos por The Associated Press.

El residente describió a la policía cómo Eastman intentó escapar, pero uno de los pistoleros le disparó en la pierna antes de arrastrarlo hacia una lancha rápida. El testigo dijo que el grupo huyó en la lancha más al sur, hacia las provincias de Basilan o Sulu.

Los policías persiguieron pero no lograron encontrar a los pistoleros ni a Eastman y alertaron a otras unidades policiales y marinas filipinas en la región, según los informes.

El sur de Filipinas no es ajeno a los problemas de seguridad entre su población en gran medida empobrecida, que alberga una minoría musulmana en una nación mayoritariamente católica.

El grupo Abu Sayyaf, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos y Filipinas, es una rama de los disturbios separatistas musulmanes que han tenido lugar durante décadas en el sur y que hace más de dos décadas llevó a cabo secuestros masivos para pedir rescate, decapitaciones y atentados con bombas en la región sur.

No está claro si los pistoleros implicados en el presunto secuestro pertenecen a alguno de esos grupos.

