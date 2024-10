Leyenda del Real Madrid admite que “se reían” de los ataques racistas a Roberto Carlos

Fernando Morientes, leyenda del Real Madrid y la Selección de España durante las décadas de los 90 y 2000, aseguró recientemente que durante su etapa como jugador normalizaban ataques racistas en contra de sus propios compañeros por lo que ofreció sus disculpas.

El ex delantero, quien ahora se desempeña como embajador de LaLiga, hizo referencia a un caso puntual con el ex defensor Roberto Carlos, con quien vivió muchos años de éxitos en el cuadro merengue. Durante aquella época el brasileño, al igual que mucho más, recibía constantes ataques racistas.

“Siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no habían episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada”, comentó Morientes durante un acto del torneo español enfocado en combatir el discurso del odio en el fútbol.

https://twitter.com/eldesmarque/status/1848391253840314795 Algunas de las palabras de Fernando Morientes sobre los ataques de racismo que presenciaban y normalizaban durante su etapa como jugador.

“Jugaba con Roberto Carlos, (Claude) Makelele, (Clarence) Seedorf quienes eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia civil. A Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos”, recordó el ex atacante de ahora 48 años.

La experiencia de Fernando Morientes contrasta con lo que ocurre en la actualidad donde a pesar de que los ataques racistas siguen ocurriendo hay más consciencia de parte de los mismos jugadores y las autoridades que buscan combatir de alguna forma estos lamentables episodios dentro del fútbol.

“Me parece que hay mucha evolución porque veo lo que era antes y lo que es ahora. Cuando había un impertinente era jaleado (alentado) por las otras personas que estaban a su alrededor. Ahora la gente lo mira mal. Hace 10 años no pasaba porque eso (el racismo) estaba normalizado”, consideró.

Fernando Morientes y Raúl González celebrando la Champions League que ganó el Real Madrid en la final del 2000 ante el Valencia en el estadio Saint Denis de París. Crédito: Remy de la Mauviniere | AP

En la actualidad otro jugador del Real Madrid, el brasileño Vinícius Júnior, ha levantado la voz para combatir este tipo de ataques que recibe a pesar de lo protocolos y las sanciones que se han ido aplicando para ponerle fin a este tipo de comportamiento dentro de lo estadios.

“Se ha producido una evolución tremenda, aunque ocurran cosas residuales. Tenemos que seguir avanzando para ojalá erradicarlo al 100 por ciento”, agregó el ex futbolista español quien formó una dupla de ensueño con Raúl González en el ataque del Real Madrid antes de la etapa de los ‘Galácticos’.

Desafortunadamente no es sólo en el fútbol donde se han presentado este tipo de ataques racistas en España donde la atleta olímpica, Ana Peleteiro, también ha sido víctima de ellos. Al igual que Vinícius Júnior ha tenido un rol importante en combatirlo y visibilizarlo para buscar erradicarlo.

