¿Por qué J Balvin se tomó una pausa? Él lo comparte [VIDEO]

J Balvin, el icónico artista colombiano, ha reflexionado sobre su pausa en la escena pública, una decisión que ha estado marcada por su crecimiento personal y profesional.

Durante su reciente asistencia a los Latin Billboard, donde recibió el premio Espíritu de la Esperanza por su labor filantrópica y liderazgo en la música, Balvin se mostró dispuesto a compartir con La Opinión, detalles sobre esta etapa de su vida.

“Es una nueva temporada realmente. Porque no dejé de hacer música. No dejé de estar girando. Si no que dejé de venir a eventos públicos como este y de sacar muchos sencillos”, comentó el paisa, revelando que su ausencia en eventos masivos no implica un cese de su carrera musical.

De hecho, su más reciente álbum, “Rayo”, que salió el 9 de agosto, es un homenaje a su primer automóvil, símbolo de sus humildes inicios en un mundo donde la fama y el éxito parecían lejanos.

La llegada de Rio, su hijo

El motivo principal detrás de su pausa es profundamente personal: el nacimiento de su primer hijo, Rio.

“Me tomé un tiempo para estar concentrado en mi hijo, en mi familia, pero siempre trabajando”, explicó el cantante, quien estuvo acompañado por su pareja, Valentina Ferrer, en la ceremonia.

Orgullo por el género

A pesar de su descanso de las alfombras rojas, los logros de J Balvin en la música continúan resonando.

Su influencia ha sido parte fundamental del crecimiento de la música colombiana en el ámbito internacional. “Ha sido muy bonito. Se ha trabajado mucho para esa realidad”, expresó con orgullo, aludiendo al éxito de otros artistas colombianos como Karol G, Ryan Castro y Feid.

“Creo que es la sumatoria de muchísimos pasos que hemos hecho, pero no solamente hablo de mí sino del género como tal y me llena de mucho orgullo ver a Ryan, ver a Blessd, ver a Feid, ver a Karol; todos tan bien y representando a Colombia como tiene que ser. Con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucho profesionalismo”, concluyó Balvin, dejando claro que su legado musical va más allá de su individualidad.

Sigue leyendo:

•J Balvin ya cuenta con su propia figura de acción

•Así es la lujosa casa ‘en las nubes’ donde J Balvin celebró el cumpleaños 3 de Río, su hijo

•Maluma y J Balvin estrenan colaboración ‘Gafas Negras’