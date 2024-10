Presidente de las Pumas sin preocupaciones por baja asistencia de aficionados al estadio

Para nadie es un secreto que los aficionados del fútbol mexicano han desistido de hacer acto de presencia en los estadios en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. La baja afluencia de los fanáticos es una situación que ha llamado la atención, y esto ha llegado a tal punto que la Federación Mexicana de Fútbol se desmarcó al respecto y envió toda la responsabilidad por ello a la Liga MX.

Confianza plena en sus aficionados

Pero a pesar de ello, el actual presidente de las Pumas, Raúl González, considera que no es un escenario alarmante en lo absoluto, puesto que tiene plena confianza en la afición del club que dirige: “Nosotros tenemos que hacer un buen espectáculo. Decirle a nuestra afición ‘mira, estamos jugando, compitiendo, queremos darte satisfacción en los juegos’. Desde luego que los resultados, a la afición decirle que ‘queremos estar en la Liguilla‘, ahí vamos a estar. Ir subiendo los escalones y desde luego, la afición. Hablo por Pumas, la afición verá y estoy seguro que siempre hemos contada con ellos”, comentó González.

En el marco del partido entre las Pumas y Atlético de San Luis, correspondiente a la fecha número 12 del Torneo Apertura 2024, la afición auriazul no abandonó a su equipo y mucho menos dejó de alentarlo. Si bien el Estadio Olímpico Universitario no se llenó en su totalidad, tampoco lució “desamparado”. Situación contraria a la que se vivió, un día antes, en el Estadio Hidalgo; en partido donde Chivas y Pachuca no contaron con sus aficionados apoyando desde las gradas.

Lealtad, ante todo

“La afición de Pumas es muy leal. Siempre ha sido el factor futbolístico. En estas circunstancias, no vayan a decir que es pretexto, el tema climatológico, el diluvio, también es un partido donde la gente se lo piensa. Lo que es importante es que, ya sea desde el televisor o primordialmente desde la cancha, la afición con nosotros, la afición puma es leal”, sentenció el presidente de las Pumas.

¿Cuándo será el próximo partido de Pumas?

Rumbo a la recta final del Torneo Apertura 2024, Pumas estará viendo acción una vez más en la fecha número 13 del torneo donde deberán enfrentar a los Rayados de Monterrey, quienes los recibirán en el “Gigante de Acero” el próximo miércoles, 23 de octubre.

