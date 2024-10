Reportan fallo que provoca que el iPhone 16 Pro se reinicie automáticamente

Un considerable número de usuarios de iPhone 16 Pro están experimentando un problema recurrente que genera frustración: sus dispositivos se están reiniciando automáticamente sin previo aviso. Esta falla ha sido reportada ampliamente tras la instalación de la más reciente actualización de iOS 18.0.1, afectando la experiencia de uso diario de los usuarios.

Hasta el momento, no se ha identificado con precisión la causa del problema, pero es importante señalar que este inconveniente parece estar limitado a los modelos Pro, ya que ni el iPhone 16 ni el iPhone 16 Plus han mostrado estos síntomas.

Fallos aleatorios en los iPhone 16 Pro tras la actualización

Diversas comunidades de usuarios, como Reddit y los foros de soporte de Apple, se han inundado de quejas sobre reinicios aleatorios que afectan a los iPhone 16 Pro. Los usuarios han informado que sus teléfonos se reinician sin motivo aparente, en situaciones tan comunes como cuando el dispositivo está en reposo sobre una mesa o incluso guardado en el bolsillo. Este problema ha sido identificado tanto en la versión estable de iOS 18.0.1 como en la beta de iOS 18.1.

El problema no solo interrumpe el uso normal del teléfono, sino que también afecta la capacidad de recibir notificaciones y mensajes, ya que los usuarios no se dan cuenta de que sus teléfonos se han reiniciado hasta que vuelven a desbloquearlos y encuentran la pantalla solicitando el código PIN.

Esta situación es especialmente preocupante para aquellos que dependen de sus teléfonos para comunicaciones importantes, ya que los reinicios pueden hacer que se pierdan alertas importantes durante el tiempo en que el teléfono está inactivo.

¿Qué está causando los reinicios automáticos?

Aunque no se ha determinado con exactitud el origen de la falla, se ha observado que el problema no es constante, sino que varía en frecuencia entre los usuarios. Algunos afirman que sus teléfonos solo se reinician ocasionalmente, mientras que otros han reportado que los reinicios suceden hasta 20 veces al día, afectando gravemente la funcionalidad del dispositivo.

El comportamiento de estos reinicios es tan aleatorio que no parece haber un patrón claro que permita a los usuarios anticipar cuándo podría ocurrir. Algunos reportes indican que los teléfonos tienden a reiniciarse después de que la pantalla deja de responder temporalmente a las entradas táctiles. Sin embargo, otros usuarios han experimentado reinicios sin previo aviso, sin que el dispositivo presente ningún otro síntoma.

¿Cuáles modelos no se han visto afectados?

Es importante destacar que esta situación parece estar afectando exclusivamente a los modelos de la gama Pro de la serie iPhone 16. Tanto el iPhone 16 estándar como el iPhone 16 Plus no han mostrado problemas similares, lo que sugiere que podría haber un factor específico en el hardware o software de los modelos Pro que esté contribuyendo a estos reinicios. Apple aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero se espera que pronto ofrezca una solución o al menos una explicación sobre la causa de esta anomalía.

Es posible que futuras actualizaciones corrijan el error, pero mientras tanto, los usuarios afectados no tienen muchas opciones para evitar los reinicios automáticos.

Algunos han optado por deshabilitar ciertas funciones, como las notificaciones automáticas o el uso de aplicaciones en segundo plano, pero estas medidas no han ofrecido una solución completa.

Con la creciente cantidad de quejas y reportes, es probable que Apple ya esté trabajando en una actualización de software que resuelva el problema. Sin embargo, hasta el momento, la compañía no ha emitido una declaración oficial confirmando la existencia del error ni proporcionando detalles sobre cuándo podría lanzarse una solución.

Sigue leyendo:

– Apple lanza parche de seguridad para el iPhone: ¿Qué fallos soluciona?

– Apple reveló detalles del bug que ocurre tras instalar iOS 17.5

– Detectan un error muy grave de diseño en los nuevos iPhone 15