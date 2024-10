Peligro en Florida: bacterias carnívoras se propagan tras huracanes

Las autoridades sanitarias de Florida alertaron del aumento de casos por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida como “come carne” tras los recientes huracanes.

Según datos del Departamento de Salud de Florida, varios condados están experimentando un aumento en los casos. El departamento dijo que los condados de Citrus, Hernando, Hillsborough, Lee, Pasco, Pinellas y Sarasota han experimentado un “aumento inusual debido a los impactos del huracán Helene”.

Florida ha experimentado un reciente aumento de los casos confirmados de bacterias come carne tras los devastadores huracanes Helene y Milton, según datos del departamento de salud estatal.

Los condados de Hillsborough y Pinellas, en el área de la bahía de Tampa, que se vieron inundados por lluvias torrenciales y una devastadora marejada ciclónica, registraron el mayor aumento de la bacteria Vibrio vulnificus, que suele encontrarse en aguas costeras cálidas, pero cuyos niveles de concentración pueden aumentar con lluvias torrenciales o inundaciones.

La bacteria vive en aguas saladas y tibias, como las que quedan estancadas luego de una inundación, cuya posible causa de infección se da en heridas que estuvieron expuestas a aguas costeras, especialmente en pacientes con mayor riesgo de infección por Vibrio , incluidos aquellos con problemas de salud subyacentes como enfermedad hepática, diabetes y afecciones inmunodepresoras.

Este año se han notificado un total de 74 casos en el estado, incluidas 13 muertes. Esto se compara con los 46 casos y 11 muertes notificados el año pasado.

El departamento de salud advirtió a los residentes antes del huracán Milton que tomen precauciones para prevenir infecciones por Vibrio, incluso evitando las inundaciones, que plantean múltiples riesgos para la salud.

En Estados Unidos se informan unos 100 casos de Vibrio cada año, pero como no se realizan pruebas a las personas con infecciones leves, no se conoce el número real, según el Journal of the American Medical Association . Alrededor de un tercio de los casos informados son mortales.

Algunas infecciones por Vibrio vulnificus provocan fascitis necrotizante , que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades describen como “una infección grave en la que la carne alrededor de una herida abierta muere”.

Este tipo de infección a menudo se describe como “bacteria carnívora”, aunque el sitio web de los CDC señala que la fascitis necrotizante puede ser causada por más de un tipo de bacteria.

Según los CDC, los síntomas pueden variar según el tipo de infección, pero pueden incluir diarrea, que suele ir acompañada de calambres, náuseas, vómitos y fiebre.

En el caso de las infecciones del torrente sanguíneo, los signos incluyen: Fiebre, escalofríos, presión arterial baja y lesiones cutáneas ampollosas.

En el caso de infecciones de heridas que pueden propagarse al resto del cuerpo, los signos incluyen: Fiebre, enrojecimiento, dolor, hinchazón, calor, descoloramiento y fuga de líquidos.

Según los CDC, se diagnostica una infección cuando se encuentra la bacteria Vibrio en la herida, la sangre o las heces de una persona. Estas infecciones se pueden tratar con antibióticos, pero en casos graves, “los médicos pueden tener que amputar las piernas o los brazos del paciente para eliminar el tejido muerto o infectado”.

