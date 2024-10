Andrea Legarreta desmiente posibilidad de boda entre Erick Rubín y Mónica Noguera

Andrea Legarreta fue contundente en negar cualquier posibilidad de que su aún esposo Erick Rubín se case con la conductora Mónica Noguera, luego de que Jorge “Coque” Muñiz lo comentara en una entrevista.

Sin perder su característica sonrisa, la conductora del programa “Hoy” halagó la forma de ser de Noguera: “La verdad es que creo que si Erick tuviera una nueva pareja estaría padrísimo, porque Mónica es una chava encantadora, una tipaza, pero no es así. En absoluto no”. Sobre lo que dijo Muñiz, comentó: “Yo creo que estaba bromeando, porque no es así”.

Coque dijo que su amiga Mónica se casaría con Erick cuando éste terminara la temporada de la obra de teatro “Jesucristo Superestrella”. Pero hasta de esas declaraciones Legarreta muy tranquila comentó: “No sé, no tengo la menor idea”.

Andrea dejó en claro que este tipo de rumores no le afecta a ella ni a su familia: “Justo ayer nos reunimos a comer los cuatro. Estuvimos las niñas (Mía y Nina), su pa’ y yo. Y ¿te digo la verdad? Nos estábamos riendo. No es ningún tema serio, porque no es real. Si hubiera sido así, te aseguro que nos hubiéramos enterado antes que el Coque“.

Descartó que por el momento ella y su ex pareja tengan alguna relación sentimental seria: “Ni Erick ni yo tenemos por ahora algo estable, ni serio, ni saliendo, ni siquiera. A lo mejor él, tal vez, pero quedamos en que si sucede algo con alguien nos lo íbamos a compartir. Al final no hay nada, pero ni cerca”.

Finalmente y en tono de broma, Andrea añadió: “(Erick) ni siquiera se puede casar porque nosotros no hemos firmado todavía el divorcio, entonces todavía no. Nos llenamos de trabajo y de cosas y estamos en eso. Y entonces para casarte primero tienes que divorciarte”.

