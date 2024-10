Biden y la importancia de potencializar la economía de latinos, destaca subsecretario del Tesoro

Desde campaña en 2020, el presidente Joe Biden destacó la estrategia Build Back Better, que contempló diversas perspectivas sociales y en economía, incluso en justicia social con un enfoque en grupos considerados en desventaja, como los latinos.

La estrategia del presidente Biden incluye varios planes económicos que este diario ha reportado, bajo el programa Justice40, el cual busca asegurar que al menos el 40% de los presupuestos se destine a grupos sociales en desventaja, como algunas poblaciones latinas.

En entrevista exclusiva, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, expone que la Administración Biden-Harris, así como la secretaria Janet Yellen, han centrado esfuerzos en una economía que funcione para todos los estadounidenses.

“Para lograrlo tenemos que centrarnos específicamente en los estadounidenses que tradicionalmente han sido excluidos y dejados atrás en la economía”, expuso. “Y la forma en que lo expresa la secretaria –quien es una de las principales economistas del mundo– es que el mayor potencial de beneficio para la economía estadounidense es desbloquear la oportunidad potencial para las personas que quieren participar, pero no han tenido la posibilidad de hacerlo debido a la discriminación”.

Agregó que la comunidad latina encaja justamente en ese principio de desventaja sistémico, incluidos los inmigrantes, quienes llegan a EE.UU. “muy interesados en participar, en construir la economía”.

“[Es un beneficio] tanto para sus familias como para ellos mismos, pero también para el país”, destacó. “Por eso, el presidente y la vicepresidenta [Kamala] Harris se han centrado tanto en asegurarse de que implementemos políticas que ayuden a liberar el potencial de esta comunidad”.

Adeyemo prestó juramento como subsecretario el 26 de marzo de 2021 y es el segundo funcionario y director de operaciones del Departamento del Tesoro y, entre otros retos, fue responsable del Plan de Rescate Estadounidense debido la pandemia de Covid-19. Actualmente, entre otras asignaciones, supervisa la implementación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Durante la Administración de Barack Obama, el subsecretario fue el primer jefe de gabinete de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

De todos estos programas que la Administración Biden ha puesto en marcha, ¿cuál considera que ha sido el más exitoso?

Creo que uno al que la gente no presta suficiente atención, pero creo que está teniendo un verdadero éxito es el programa de inversión de capital de emergencia, que es un programa que ha destinado miles de millones de dólares y los ha invertido en el desarrollo comunitario, instituciones financieras e instituciones de depósito que son propiedad de minorías.

La Administración Biden-Harris ha invertido $1,600 millones en instituciones financieras de propiedad latina o de propiedad mayoritaria latina en este país para permitirles prestar a las pequeñas empresas y a las comunidades en las que se encuentran. Esta inversión de $1,600 millones debería desbloquear durante la próxima década, $58,000 millones en inversiones que estos bancos e instituciones financieras pueden hacer en sus comunidades.

La razón por la que esto es importante es porque una de las cosas que los latinos han hecho en este país es abrir pequeñas empresas. Y a lo largo de la Administración Biden-Harris, hemos visto un aumento del 40% en el número de latinos en pequeñas empresas en este país, debido a políticas como ésta.

Cuando hablo con estos dueños de negocios, lo que también dicen a menudo es que lo más difícil para ellos es ir a un banco y obtener acceso al capital. ‘No puedo obtener un préstamo, porque hay una barrera del idioma o no entienden mi negocio o me dicen que no tengo un historial’. [Bueno, ahora] quienes hayan recibido esta inyección de capital de la Administración Biden-Harris tendrán más probabilidades de prestar dinero a esas empresas, lo que les permitirá crecer con el tiempo. Y lo que tenemos que recordar es que el crecimiento de estas empresas propiedad de latinos no solo es bueno para la comunidad latina, sino que es bueno para toda la economía, porque no sólo emplean a esos empresarios, sino que todos emplean a estadounidenses de todos los colores, razas, etnias y credos.

Hay otro programa sobre el que estaba leyendo. Tengo que confesar que no sabía mucho sobre este tema. Es sobre la Coalición de Oportunidades Económicas muy interesante, porque es una combinación de trabajo que se hace con el Departamento en el que se colabora con la oficina de la vicepresidenta Harris, según tengo entendido. ¿Puede explicarnos un poco más sobre este programa?

Una de las primeras cuestiones que la vicepresidenta planteó fue la idea de cómo nos aseguramos de que no solo el gobierno haga inversiones en, por ejemplo, bancos e instituciones financieras propiedad de latinos, sino también cómo conseguimos que algunas de las empresas más grandes del país hagan lo mismo, porque, en última instancia, para estas empresas, sus clientes son miembros de la comunidad latina, miembros de la comunidad afroamericana. Viven en zonas rurales, viven en zonas urbanas. Entonces, ¿cómo conseguimos que estas instituciones trabajen con el gobierno para hacer inversiones en estas comunidades? A partir de esto, la vicepresidenta creó la Coalición de Oportunidades Económicas, formada por algunas de las empresas más grandes. Las empresas más grandes del país, desde JP Morgan hasta Google […] que se están uniendo para trabajar con el gobierno federal para realizar inversiones en instituciones financieras, como los bancos latinos que he mencionado, pero también para ayudar a las pequeñas empresas de estas comunidades a ser parte de sus cadenas de suministro.

[…] Eso está ayudando a construir una economía que funcione no solo para la comunidad latina, sino para todos los estadounidenses. Y creo que hemos visto que ese éxito se refleja en la cantidad de pequeñas empresas que se han creado […]. Creo que una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que en el transcurso de los últimos tres años, hemos visto 19 millones de solicitudes para pequeñas empresas […] y la cantidad de pequeñas empresas que han sido iniciadas por latinos.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el subsecretario Wally Adeyemo. Crédito: Andrew Harnik | AP

Sé que en la estrategia se enfrentan diversos problemas, pero ¿cuál ha sido el programa más desafiante de desarrollar en este momento para las comunidades latinas y por qué?

Creo que una de las cosas en las que el presidente y la vicepresidenta se enfocaron mucho durante la pandemia fue asegurarse de que brindáramos asistencia a las familias para que pudieran mantener a sus hijos, para mantener a sus familias. Una de las cosas que hicimos fue implementar el Crédito Tributario por Hijos Avanzado. [Las familias] recibían un cheque todos los meses el mismo día para asegurarse de que pudieran ayudar a pagar todo, desde alimentos hasta libros escolares y los materiales que necesitaban para superar la pandemia. Implementarlo fue difícil por varias razones. Una fue por las barreras del idioma, pero también porque varias personas en las comunidades simplemente no conocían el programa. En definitiva, lo que hicimos con el Crédito Tributario por Hijo avanzado fue trabajar en estrecha colaboración con la comunidad, con grupos como UnidosUS y Catholic Church to United Way […].

Desafortunadamente, los republicanos del Congreso bloquearon nuestros intentos de continuar con este programa y sé que es algo que el presidente y la vicepresidenta siguen impulsando, porque tiene un impacto dramático, no sólo en la reducción de la pobreza infantil latina, sino en la reducción de la pobreza infantil en todo el país.

Entonces, ¿considera que el Crédito Tributario por Hijo debería volver de cierta manera?, porque, por los resultados que ha tenido, sería importante que la administración lo recupere en un momento determinado.

Estoy completamente de acuerdo y creo que el presidente y la vicepresidenta han dejado en claro que esto es algo que van a seguir proponiendo y nuestra esperanza es que podamos lograr que el Congreso lo apruebe.

El Center on Budget and Policy Priorities ha destacado que el Crédito Tributario por Hijo redujo la pobreza infantil en latinos. Crédito: Brandon Wade | AP

Usted ha mencionado de las limitantes en el idioma para atender a la población hispana o latina. Hay personas a las que les resulta difícil solicitar los programas. ¿Cómo se enfrenta a este desafío?

Hicimos dos cosas, una fue trabajar con defensores de confianza en la comunidad, […] pero la otra cosa que hemos hecho en el gobierno, particularmente aquí en el Departamento del Tesoro, es invertir en asegurarnos de que todo no solo esté en inglés, no sólo en español, sino que, francamente, hemos hecho cosas en varios idiomas diferentes para poder asegurarnos de que las personas que viven en Estados Unidos o crecen, tengan la capacidad de interactuar con el gobierno.

Esto incluye una nueva iniciativa que hemos lanzado llamada [Treasury] Direct. Es una vía libre para que las personas presenten sus impuestos, especialmente las personas que tienen impuestos simples, y está disponible en 24 estados, incluidos California, Nevada y Arizona. No solo está disponible en inglés, sino también en español. No solo está disponible en su computadora, sino también en su teléfono móvil. […] Es gratis y fácil de utilizar, y lo hemos lanzado no sólo en inglés, sino en español porque queremos asegurarnos de que los hispanohablantes tengan la capacidad de usar este producto para ahorrar dinero y tiempo. Y además de presentar sus impuestos y pagar la cantidad que debe, también le permite tener acceso a cosas como el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo lo antes posible.

¿Ha sido problemático implementar todos estos programas en los estados republicanos?

Creo que una de las cosas en las que el presidente y la vicepresidenta se han centrado es en hacer todo lo que podamos de la forma más bipartidista posible. Y hemos tenido éxito en hacer esto al trabajar no sólo con los demócratas, sino también con los republicanos en cargos estatales que están tratando de hacer llegar recursos a las personas que viven en sus estados.

Además de trabajar con los gobernadores, también estamos trabajando con alcaldes y con grupos comunitarios, porque, en última instancia, si bien el gobierno desempeña un papel importante, una de las cosas que sabemos es que, en todo el país, las organizaciones comunitarias a nivel local también desempeñan un papel importante.

Entonces, si bien ha habido algunos estados que no han estado tan interesados en participar en cosas como [Treasury Direct], lo que encontramos ahora es que hay 24 estados en todo el país que representan a la mayoría de los estadounidenses. Eso nos está permitiendo lanzar un programa de presentación directa de solicitudes. Eso incluye, como mencioné, estados como Arizona y Nevada, pero en California, Pensilvania y Texas han sucedido de una manera que va a significar que las personas en esos estados tendrán acceso a servicios gratuitos que les ahorrarán tiempo.

Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los estadounidenses, o cualquier persona que viva en Estados Unidos, que sea de clase media o de clase trabajadora, tenga acceso a cosas como el Archivo Directo [para el pago de impuestos] en el futuro y no sólo en inglés, sino también en español.

